Knygos autorius nepateikė detalių, kuris Rusijos atstovas tai pasakė Pentagono vadovui ir koks buvo šio pokalbio kontekstas. Vis dėlto B. Woodwardas rašo, jog J. Mattisas laiko Rusiją grėsmę Jungtinių Valstijų egzistencijai. Žurnalistas neatskleidžia, kaip savo gynybos sekretoriaus poziciją vertina JAV prezidentas Donaldas Trumpas. Remiantis Rusijos karine doktrina, branduolinis ginklas gali būti panaudotas ribotu mastu, siekiant atremti puolimą, per kurį naudojama įprastinė ginkluotė. Šis numanomas Maskvos pareiškimas minimas B. Woodwardo knygoje „Baimė: D. Trumpas Baltuosiuose rūmuose“ (Fear: Trump in the White House), apžvelgiančioje D. Trumpo 2016 metų prezidento rinkimų kampanija ir jo darbą valstybės vadovo poste.











