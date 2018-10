Anksčiau naujienų agentūra „The Associated Press“ pranešė apie 10 žuvusiųjų. Miesto valdžia oficialiai neatskleidžia informacijos apie aukų skaičių. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad per išpuolį „nužudyta daug žmonių“.

Vienas policijos pareigūnas įvykio vietoje patvirtino žurnalistams, kad aukų yra „ne viena“ ir pridūrė, kad buvo pašauti trys policininkai, kol šaulys pasidavė. Vis dėlto jis paragino žmones neišeiti iš namų, nes padėtis dar nėra saugi.

Sužeistų pareigūnų būklė kol kas nežinoma.

Policijos atstovas Chrisas Togneri sakė, kad teisėsauga kol kas neturi daugiau informacijos apie išpuolį sinagogoje „Tree of Life“ („Gyvenimo medis“) ir kad pareigūnai tebetikrina pastatą.

Televizijos reportažuose matyti į įvykio vietą atvykusios policijos specialiosios pajėgos ir greitosios pagalbos automobiliai.

Pittsburgh Attack:

- At least 8 dead following a shooting at a Synagogue in Pittsburgh, Pennsylvania during Shabbat services

- Suspect identified as Robert Bowers, who yelled "all Jews must die" as he carried out the shooting

- Suspect is in custodypic.twitter.com/0ZBoO684xK

— PM Breaking News (@PMBreakingNews) October 27, 2018

Konservatyvių žydų kongregacijos sinagoga yra Vilkinso ir Šeidžio gatvių sankryžoje, maždaug už 10 minučių kelio nuo Pitsburgo centro. Ji yra Skvirel Hilo rajone, kur gyvena istorinė žydų bendruomenė.

Šaudynės įvyko žydams švenčiant šabą.

Prezidentas Donaldas Trumpas sakė stebįs padėtį. Savo „Twitter“ žinutėje jis paragino žmones pasislėpti ir pridūrė, kad „atrodo, esama ne viena auka“.

Watching the events unfolding in Pittsburgh, Pennsylvania. Law enforcement on the scene. People in Squirrel Hill area should remain sheltered. Looks like multiple fatalities. Beware of active shooter. God Bless All!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 27, 2018

„Saugokitės aktyvaus šaulio. Dieve, laimink visus“, – pridūrė jis.

Tai naujausias šaudymo incidentas Jungtinėse Valstijose, kur ginkluoti užpuolikai reguliariai surengia atakų, o su šaunamaisiais ginklais susiję incidentai kasmet nusineša daugiau kaip 30 tūkst. žmonių gyvybių.