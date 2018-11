Cituodamas anoniminius šaltinius leidinys pranešė, kad tokį pažeidimą aptiko Baltųjų rūmų pareigūnai, tikrinę elektroninius laiškus nagrinėjant vieną ieškinį dėl viešųjų įrašų. Paprašyta pakomentuoti situaciją, I. Trump pareiškė, kad buvo nesusipažinusi su tam tikromis taisyklių detalėmis, pažymėjo „The Washington Post“. Kaip informavo laikraštis, jos advokato vienas atstovas patvirtino, jog I. Trump iš tikrųjų naudojosi asmeniniu pašto adresu, kol buvo supažindinta su taisyklėmis, ir pridūrė, kad jos laiškai, susiję su valstybės reikalais, buvo perduoti teismui dar prieš kelis mėnesius. Prezidentas Donaldas Trumpas nuolat kritikuodavo savo varžovę per 2016-ųjų prezidento rinkimus Hillary Clinton, kad dirbdama valstybės sekretore ji naudojosi asmenine elektroninio pašto paskyra. Tuometis Federalinio tyrimų biuro direktorius Jamesas Comey, kurį prezidentas pernai atleido, likus vos 11 dienų iki balsavimo paskelbė, kad jo vadovauta institucija atnaujino tyrimą dėl H. Clinton privataus pašto serverio naudojimo. Kai kurie kritikai teigia, kad toks J. Comey sprendimas jai kainavo pergalę rinkimuose. D. Trumpo šalininkai per mitingus dažnai tebeskanduoja „Uždarykit ją į kalėjimą!“, vieną iš dabartinio prezidento rinkimų kampanijos šūkių.

