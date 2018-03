„CBS News“ praneša, kad įtariamasis žuvo prie greitkelio į šiaurę nuo Ostino detonavęs sprogstamąjį įtaisą.

FTB agentai šiuo metu tiria įvykio aplinkybes.

Incidentas įvyko po to, kai per pastarąjį mėnesį Teksase sprogo penkios užminuotos siuntos - keturios Ostine ir viena Šerce, esančiame per 100 kilometrų nuo valstijos sostinės. Teisėsauga mano, kad visi šie sprogimai susiję.

Kiek anksčiau JAV žiniasklaida buvo išplatinusi vaizdo stebėjimo kameromis darytas nuotraukas, kuriose buvo matyti policiją dominęs asmuo: baltaodis, šviesiaplaukis vyriškis, besinešantis kelis didelius paketus.

Ostino policija netrukus turėtų šį apie įvykį informuoti visuomenę.