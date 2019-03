„Po 52 metų laikas Jungtinėms Valstijoms visiškai pripažinti Izraelio Suverenitetą Golano Aukštumose“, – sakoma D. Trumpo „Twitter“ žinutėje. Prezidentas pridūrė, kad ši teritorija pasižymi „kritine strategine ir saugumo svarba Izraelio Valstybei ir Regiono Stabilumui!“

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.