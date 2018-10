Kalbėdamas Amerikos nacionalinio saugumo žydų institute (Jewish Institute for National Security of America, JINSA), M. Pompeo pažadėjo, jog bus tęsiamos pastangos įgyvendinti prezidento Donaldo Trumpo siekį izoliuoti Iraną, kuriam Vašingtonas paskelbė „vienas griežčiausių sankcijų per visą istoriją“. „Pareiga išsiųsti iš šalies iraniečius tenka Sirijos vyriausybei. Ji atsakinga už tai, kad jų ten yra“, – sakė M. Pompeo. „Jei Sirija neužtikrins visiško Irano palaikomų pajėgų pasitraukimo iš šalies, ji iš Jungtinių Valstijų atstatymui nebegaus nė dolerio“, – kalbėjo valstybės sekretorius. M. Pompeo tai pareiškė D. Trumpo administracijai keičiant JAV dalyvavimo Sirijos pilietiniame kare argumentavimą. Šis brutalus konfliktas, anot stebėtojų, jau nusinešė beveik 365 tūkst. gyvybių. Sirijoje šiuo metu yra apie 2 tūkst. amerikiečių karių; dauguma jų apmoko kurdų ir Sirijos arabų, siekiančių nuversti prezidentą Basharą al Assadą, pajėgas. Misiją Sirijoje buvo pradėta su D. Trumpo pirmtako valstybės vadovo poste Baracko Obamos leidimu, o jos tikslas buvo sutriuškinti džihadistų grupuotę „Islamo valstybė“ (IS). M. Pompeo sakė, kad kova su IS „toliau išlieka svarbiausiu prioritetu“, tačiau pridūrė, kad dar vienas prioritetas yra siekis užkirsti kelią ten savo įtaką plėsti Iranui. D. Trumpo patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Johnas Boltonas, besilaikantis griežtos pozicijos Irano atžvilgiu, praėjusį mėnesį pareiškė, kad JAV pajėgos nesitrauks iš Sirijos, „kol Irano kariai bus už Irano sienų.“ Šiitų dvasininkų valdomas Iranas ir Rusija yra svarbiausi B. al Assado sąjungininkai jo kruvinoje kampanijoje prieš sukilėlius, dauguma kurių yra sunitai, ir IS džihadistus. M. Pompeo nepateikė analogiško reikalavimo išvesti visas savo pajėgas Rusijai, kuri seniai laiko Siriją svarbia savo sąjungininke. D. Trumpas dar rugpjūtį suspendavo 230 mln. JAV dolerių skyrimą būtiniausioms Sirijos atstatymo reikmėms.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.