JAV žada 30 mln. dolerių Moldovai, nukentėjusiai nuo karo Ukrainoje

JAV tarptautinės plėtros agentūra (USAID) pranešė, kad lėšos Moldovai, vienai skurdžiausių Europos šalių, neturinčiai priėjimo prie jūros ir išsidėsčiusiai tarp Ukrainos ir Rumunijos, bus išmokėtos per Pasaulio banko patikos fondą. Dalis lėšų bus panaudota šalies kompensacijoms už anksčiau pirktą elektros energiją padengti.

USAID teigė, kad Moldovai pradėjus atsigauti po neseniai patirtų „sunkių sukrėtimų“, įskaitant COVID-19 pandemiją ir keturis kartus padidėjusių dujų kainų, karas Ukrainoje sukėlė pavojų jos „trumpalaikiam ekonomikos atsigavimui ir ilgalaikėms ekonominėms perspektyvoms“.

Pranešime agentūra šią pagalbą pavadino labai svarbia dėl karo poveikio.

Nuo vasario 24 dienos, kai Maskvos pajėgos įsiveržė į Ukrainą, Moldovą, buvusią sovietinę respubliką, kurioje gyvena apie 2,6 mln. žmonių, krečia viena krizė po kitos.

Tarp jų – daugybė pabėgėlių, bėgančių nuo karo kaimynystėje, ir ūmi energetikos krizė, kuri paaštrėjo po to, kai Maskva, nuo kurios Moldova buvo visiškai priklausoma dėl gamtinių dujų, smarkiai sumažino jų tiekimą. Be to, dėl sparčiai augančios infliacijos kai kurie pareigūnai nerimavo, kad piliečiai nepajėgs apmokėti žiemos sąskaitų už energiją.

Pastaraisiais mėnesiais Moldova taip pat patyrė didelių elektros energijos tiekimo sutrikimų, nes Rusija bombardavo Ukrainos energetikos tinklą, su kuriuo Moldovos sovietų laikų sistemos tebėra sujungtos.

Moldovos prezidentė Maia Sandu ketvirtadienį socialiniame tinkle „Twitter“ USAID vadovės Samanthos Powe paskelbtame vaizdo pranešime teigė, kad Moldova „ilgai jaus Rusijos karo pasekmes“.

„Jau dabar susiduriame su sunkumais ir nepatogumais, – sakė M. Sandu. – Šios investicijos padės mums sumažinti kai kuriuos biudžeto trūkumus, su kuriais susiduriame... jos padės mums išlaikyti stabilumą šalyje ir toliau vykdyti reformas – Moldovai reikia tarptautinių partnerių paramos“.

Moldova dabar siekia užmegzti glaudesnius ryšius su Vakarais. Birželio mėnesį jai buvo suteiktas kandidatės į Europos Sąjungą statusas – tą pačią dieną kaip ir Ukrainai.

USAID teigė, kad nuo vasario mėnesio JAV Moldovai suteikė 320 mln. dolerių (apie 302 mln. eurų) neatidėliotinos paramos. Praėjusiais metais įvairiose donorų konferencijose Moldovai taip pat buvo surinkta šimtai milijonų eurų, skirtų padėti sušvelninti šalies patiriamus karo Ukrainoje padarinius.

Nuo pat karo kaimynystėje pradžios įvyko virtinė nerimą keliančių incidentų, kurie kartais kėlė susirūpinimą, kad NATO nepriklausanti, kariniu požiūriu neutrali Moldova gali būti įtraukta į Maskvos karo orbitą.

Spalio pabaigoje Rusijos raketa nukrito netoli Ukrainos sienos esančiame Moldovos Naslavčės kaime, o praėjusį mėnesį raketos nuolaužų buvo rasta dar viename pasienio mieste esančiame sode, ir tai taip pat sukėlė nerimą.