Ši informacija, pasirodžiusi tą pačią dieną, kai viena teisės paslaugų firma pareiškė, kad per kelių dešimtmečių laikotarpį Kalifornijos vyskupijoje per 80 dvasininkų lytiškai išnaudojo daug nepilnamečių, yra dar vienas iš pedofilijos skandalų, pastaruoju metu supučiusių Romos Katalikų Bažnyčią.

Pasak valstijos vyskupijų, dauguma šių Teksaso kunigų yra mirę arba atleisti iš pareigų.

Du Hjustono rajono dvasininkai buvo apkaltinti neseniai, o San Antonijaus vyskupija patvirtino, kad šiuo metu tiriami vieno neįvardyto dar gyvo dvasininko veiksmai.

„Teksaso vyskupai nusprendė paviešinti šių kunigų vardus, nes tai yra teisinga, ir norėdami suteikti nukentėjusiesiems vilties ir užgijimo“, – Galvestono ir Hjustono vyskupijos išplatintame pareiškime cituojamas kardinolas Danielis DiNardo.

Didelės Teksaso valstijos 15 vyskupijų spalį žadėjo paviešinti kunigų, „įtikimai apkaltintų“ nepilnamečių lytiniu išnaudojimu, vardus.

Organizacija „Survivors Network of those Abused by Priests“ (SNAP) pasveikino tokį žingsnį, bet paragino teisėsaugą atlikti nepriklausomus tyrimus.

„Vienintelis būdas įsitikinti, kad Teksaso vyskupai nuoširdžiai siekia atkurti šventą pasitikėjimą, būtų leisti nepriklausomiems, tinkamai parengtiems teisėsaugos ekspertams peržiūrėti visus dokumentus“, – teigiama SNAP pareiškime.

Įvardyti įtariami Kalifornijos tvirkintojai

Tuo metu Kalifornijos įmonėje „Jeff Anderson and Associates“ dirbantis teisininkas Mike'as Reckas pareiškė, kad per šešis dešimtmečius daugiau nei 80 katalikų kunigų tvirkino nepilnamečius šios valstijos San Bernardino vyskupijoje.

Vyskupijos pernai lapkritį jau viešai įvardijo 35 dvasininkus, kaltintus lytiniais nusikaltimais – visi jie yra mirę ar atleisti iš pareigų.

Vis dėlto M. Reckas teigia, kad tas sąrašas nėra baigtas, nes jame nėra tų asmenų, kurie sulaukė kaltinimų iki 1978 metų, kai buvo įkurta vyskupija.

„Paskelbus šią informacija vaikai tampa saugesni, – pareiškė M. Reckas. – Šią informaciją Bažnyčios pareigūnai galėjo ir turėjo jau seniai paviešinti.“

Anot teisės paslaugų firmos, 53 iš 84 įvardytų kunigų yra mirę, tačiau neaišku, ar likusieji vis dar dirba, paliko šalį ar yra stebimi pareigūnų.

Romos Katalikų Bažnyčią purto skandalai, kad išnaudojimo atvejai buvo nutylimi ar dangstomi visame pasaulyje, ypač Jungtinėse Valstijose, Čilėje ir Australijoje.

Generaliniai prokurorai maždaug dešimtyje JAV valstijų pradėjo baudžiamuosius tyrimus.

Pavyzdžiui, Ilinojaus generalinis prokuroras gruodį pranešė, kad tyrėjai nustatė, jog vaikų tvirkinimu kaltinami mažiausiai 500 šventikų, kurių vardų anksčiau neviešino Bažnyčia.

Tą patį mėnesį Katalikų Bažnyčios jėzuitų ordinas, prižiūrintis mažiausiai 40 JAV valstijų, paviešino daugiau kaip 240 narių, kaltinamų išnaudojimu dar nuo 6-ojo dešimtmečio, vardus.

Rugpjūtį buvo paskelbta vienos didžiosios žiuri ataskaita, kurioje teigiama, kad Pensilvanijoje ne vieną dešimtmetį buvo dangstomi per 300 kunigų, galimai lytiškai išnaudojusių daugiau nei 1 000 aukų.