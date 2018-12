„Labai gali būti, kad šis uždarymas tęsis po (gruodžio) 28-osios ir kad šį klausimą spręs naujasis Kongresas," – televizijai „Fox News“ sakė M. Mulvaney. Jis kalbėjo apie aklavietę, susidariusią Kongresui neradus sprendinio dėl prezidento Donaldo Trumpo reikalavimo skirti lėšų sienos statybai pasienyje su Meksika. Šis uždarymas – jau trečias šiais metais, nors D. Trumpo Respublikonų partija vis dar kontroliuoja tiek Atstovų Rūmus, tiek Senatą. Demokratai perims Atstovų Rūmų kontrolę sausio 3 dieną.

