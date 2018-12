JAV Vidurio Vakarus ir pietryčius užklupusi pūga pareikalavo vienos gyvybės

Žmogus žuvo per eismo nelaimę, įvykusią dėl sudėtingos padėties keliuose. Be to, dėl prastų oro sąlygų teko atšaukti 865 skrydžius, dar 7 tūkst. skrydžių vėlavo. Kaip praneša žiniasklaida, dėl sniego ir lietaus bei smarkaus vėjo daugelyje šiaurinių ir centrinių šalies rajonų yra sudėtingos eismo sąlygos. Meteorologai paskelbė įspėjimus dėl gresiančios audros ir pūgos Kanzaso, Nebraskos, Šiaurės Dakotos, Pietų Dakotos bei Minesotos valstijose.

