Apie M. Pompeo vizitą nebuvo iš anksto skelbta. Jis į Šiaurės Korėją atvyko jau antrąkart per kelias pastarąsias savaites, bet pirmąkart - eidamas JAV diplomatijos vadovo pareigas. Ši kelionė surengta prieš ateinantį mėnesį planuojamą precedento neturintį JAV prezidento Donaldo Trumpo ir Šiaurės Korėjos lyderio Kim Jong Uno susitikimą. Manoma, kad valstybės sekretorius, buvęs Centrinės žvalgybos valdybos (CŽV) vadovas, taip pat atvyko išsivežti Šiaurės Korėjos laikomų trijų JAV piliečių ir kad jie tikriausiai buvo perkelti, ruošiantis paleisti.











1 Pasidalino

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.