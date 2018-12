Pasak žinybos, bendradarbiavimo gynybos ir saugumo srityje agentūra nurodė, jog buvo pritarta 80 raketų „Patriot“ ir 60 kitų raketų, įskaitant susijusią įrangą ir radiolokacines sistemas, pardavimui Turkijai. Anksčiau Valstybės departamentas skelbė, jog su Ankara sprendžia klausimą dėl raketų kompleksų „Patriot“ tiekimo Turkijai, kad ji nepirktų rusiškų sistemų S-400. Turkija du kartus atmetė pasiūlymą dėl „Patriot“. Pirmą kartą tai buvo padaryta kiniškų kompleksų naudai, o antrą kartą – S-400 naudai. JAV ir NATO ne kartą perspėjo Turkiją, kad raketų S-400 negalima integruoti į Aljanso priešlėktuvinės ir priešraketinės gynybos sistemą. Vašingtonas perspėja Ankarą, kad rusiškų kompleksų įsigijimo atveju nebeparduos Turkijai naikintuvų F-35.

