Remiantis federaliniais įstatymais, jau dabar žaliosios kortos siekiantys asmenys turi įrodyti, kad nebus našta visuomenei. Tačiau naujausiuose pasiūlymuose apibrėžiamos itin konkrečios sąlygos. Krašto saugumo departamentas šeštadienį pranešė, kad tam tikrų socialinių pašalpų gavimas dabar ar praeityje bus laikomas „itin didelį svorį turinčiu neigiamu veiksniu“, išduodant žaliąją kortą ar trumpalaikį leidimą gyventi šalyje. Šis pasiūlymas „aiškiai apibrėš jau seniai galiojantį įstatymą siekiant užtikrinti, kad žmonės, norintys atvykti ir likti Jungtinėse Valstijose trumpam ar nuolat, gali save išlaikyti finansiškai ir nebus priklausomi nuo pašalpų“, nurodė departamentas. Kovotojai už imigrantų teises sako, kad tokia tvarka gali paskatinti žmones vengti arba atsisakyti dalyvavimo paramos programose, net ir rizikuojant netekti gyvenamosios vietos ar kenčiant sveikatos problemas.

