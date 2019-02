Pirmadienį prasidėjus smarkioms liūtims Nacionalinė meteorologijos tarnyba (NWS) paskelbė perspėjimą dėl galimų potvynių San Francisko įlankos rajone ir daugelyje vietų Sakramente. Ši audra bus „maratonas, o ne sprintas“, perspėjo tarnyba. Jau dabar patvinus kai kuriems upeliams ir upėms, meteorologai perspėjo dėl trečiadienio rytą laukiamų Rašen ir Napos upių potvynių. Kai kuriose vietovėse per artimiausias paras gali iškristi iki 150 milimetrų kritulių, vietos kalnuose – iki 300 milimetrų. Tačiau toks kritulių kiekis dar neturėtų sukelti žemės nuošliaužų gaisrų nusiaubtose vietovėse, tokiose kaip Šastos ir Ežero apygardos, pranešė meteorologai. Tačiau kai kuriose vietose, pavyzdžiui, 2017 metų miškų gaisrų nuniokotoje Sonomos apygardoje, paskelbtas nuošliaužų pavojus. „Laikas pasiruošti pirmosios pagalbos rinkinius ir su šeimos nariais peržiūrėti evakuacijos planus“, – pranešė apygardos tarybos pirmininkas Davidas Rabbittas. Meteorologai taip pat prognozuoja snygį Siera Nevados kalnuose, Kalifornijos ir Nevados valstijų pasienyje. Aukščiau kalnuose gali iškristi iki 2,4 metro sniego, o vėjo gūsių greitis gali siekti iki 225 km per valandą. Tahou ežero rajone ketvirtadienio rytą „dėl didelio snygio ir vėjo gūsių susidarys palankios sąlygos griūtims“, perspėjo NWS. Pirmadienį dėl griūčių grėsmės keletą kartų trumpam buvo uždaryti keli kalnuose esantys keliai, tarp jų automagistralė „Interstate 80“. Kituose vakariniuose rajonuose siautusi audra vartė sunkvežimius ir medžius, dėl jos kai kur buvo nutrūkęs elektros energijos tiekimas, nuo Oregono iki Montanos buvo uždaryti keliai ir mokyklos. Dėl snygio buvo atšaukti skrydžiai Portlando oro uoste, kai kuriose Montanos dalyse gyventojai buvo perspėti dėl smarkios pūgos, Bjute pirmą kartą per pastaruosius 20 metų antradienį buvo uždarytos valstybinės mokyklos. Sunkiai pravažiuojamuose keliuose strigo autobusai. Sniego valytuvai nespėjo valyti sniego, sakė vienas policijos inspektorius laikraščiui „The Montana Standard“. Nevadoje, Rino ir Sparkso rajonuose keletas tūkstančių žmonių neturėjo elektros energijos. Ši audra yra naujausia iš virtinės audrų, šią žiemą atnešusių rekordinį kritulių kiekį.

