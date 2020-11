Baltimorėje įsikūręs universitetas šeštadienį 1 val. 30 min. Lietuvos laiku nurodė, kad šalyje patvirtintų COVID-19 atvejų padaugėjo iki13 062 364. Be to, per visą pandeminio koronaviruso plitimo laikotarpį Jungtinėse Valstijose mirė 264 684 užsikrėtusieji, dar 4,87 mln. žmonių pasveiko.

J. Hopkinso universitetas nurodė, kad nuo pandemijos pradžios pasaulyje patvirtintų COVID-19 atvejų skaičius viršijo 61,5 mln., iš jų daugiau kaip 1,44 mln. baigėsi pacientų mirtimi.

Tuo metu statistiką apie koronaviruso pandemiją renkantis tinklalapis „Worldometers“ nurodo, kad šios ligos mirtingumas pasaulio mastu yra 185,7 žmogaus milijonui gyventojų, o Jungtinėse Valstijose – 817 žmonių milijonui gyventojų.