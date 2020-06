Iš viso šalyje užfiksuota 111 751 mirtis ir 1 973 803 užsikrėtimo COVID-19 atvejai, rodo Baltimorėje įsikūrusio universiteto duomenys.

JAV yra labiausiai nuo pandemijos nukentėjusi pasaulio valstybė – tiek pagal patvirtintų užsikrėtimo, tiek pagal mirties atvejų skaičių.

Pastarąsias dvi savaites per parą užregistruojamų mirčių skaičius nebesiekia 1 000, o balandžio viduryje per vieną parą buvo užregistruota per 3 000 mirties atvejų.

Tačiau per parą užregistruojamų naujų užsikrėtimo COVID-19 atvejų skaičius tebesiekia maždaug 20 tūkst., ir, iš pažiūros, suplokštėjusi susirgimų kreivė nesileidžia žemyn.

Kaip prognozuoja Masačusetso universiteto tyrėjai, nustatę 11 skirtingų modelių duomenų vidurkį, iki liepos 4 dienos aukų skaičius šalyje turėtų pasiekti apytiksliai 130 tūkstančių.