Be to, per tą patį laikotarpį šalyje mirė 961 naujuoju koronavirusu užsikrėtęs žmogus, rodo duomenys, paskelbti 20 val. 30 min. vietos (trečiadienį 3 val. 30 min. Lietuvos) laiku Baltimorėje įsikūrusio universiteto.

Bendras nuo šios epidemijos pradžios Jungtinėse Valstijose mirusių COVID-19 pacientų skaičius padidėjo iki 141 883, o bendras patvirtintų užsikrėtimo atvejų skaičius – iki 3 891 893.

Pastaruoju metu užsikrėtimų dažnis suintensyvėjo vadinamojoje Saulėtojoje juostoje – šalies pietuose nuo Floridos iki Kalifornijos.

Šalies prezidentas Donaldas Trumpas antradienį perspėjo, kad situacija dėl JAV koronaviruso krizės „prieš pagerėdama pablogės“.

Jis taip pat ragino gyventojus dėvėti apsaugines veido kaukes, siekiant užkirsti kelią viruso plitimui.