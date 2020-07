Be to, per tą patį laikotarpį šalyje mirė 1 059 naujuoju koronavirusu užsikrėtę žmonės, rodo duomenys, paskelbti 20 val. 30 min. vietos (ketvirtadienį 3 val. 30 min. Lietuvos) laiku Baltimorėje įsikūrusio universiteto.

Bendras nuo šios epidemijos pradžios Jungtinėse Valstijose mirusių COVID-19 pacientų skaičius padidėjo iki 142 942, o bendras patvirtintų užsikrėtimo atvejų skaičius – iki 3 955 860.

JAV, kur buvo fiksuotas tam tikras padėties pagerėjimas, pastarosiomis savaitėmis užsikrėtimo ir mirties atvejų skaičius vėl ėmė didėti, ypač šalies pietuose ir vakaruose.

Kalifornija aplenkė Niujorką ir tapo daugiausiai COVID-19 atvejų užregistravusia JAV valstija: ten patvirtinta beveik 415 tūkst. užsikrėtimo ir per 7,8 tūkst. mirties atvejų.

Niujorko valstijoje patvirtinta 4,7 tūkst. mažiau užsikrėtimo atvejų nei Kalifornijoje. Patvirtintų mirčių nuo COVID-19 skaičius Niujorke – 25 068 – lieka didžiausias šalyje.

Pareigūnai pabrėžė, kad lyginant skaičius reikia atsižvelgti į tai, kad Kalifornija yra daugiausiai gyventojų – beveik 40 milijonų – turinti JAV valstija; tai yra daugiau kaip dvigubai didesnis skaičius nei Niujorke.