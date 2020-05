Kaip skelbia rferl.org, Jungtinių Valstijų teigimu, Maskva į Libiją savo naikintuvų pasiuntė tam, kad šie padėtų Rusijos samdiniams, talkinantiems kovoje su tarptautinės bendruomenės pripažinta Libijos valdžia.

Žinia apie Libijoje dislokuotus rusų naikintuvus gali turėti didelės įtakos kariniam konfliktui, į kurį įsivėlusi Khalifos Haftaro Libijos nacionalinė armija (LNA) ir Jungtinių Tautų pripažintos Nacionalinės santarvės vyriausybės (NSV) pajėgos.

Konfliktas įtraukė nemažai regioninių veikėjų. Rusija, Egiptas, Jordanija ir Jungtiniai Arabų Emyratai remia Kh. Haftaro tikslus.

Turkija, į Libiją sausį pasiuntusi karių, dronų ir samdytų kovotojų iš Sirijos, oficialiai palaiko oficialiąją Tripolio valdžią. Tokios pat pozicijos laikosi ir Kataras bei Italija.

Libijai taikomas Jungtinių Tautų ginklų embargas, o gegužės 26 dieną už padėtį Afrikoje atsakingas JAV kariuomenės štabas (AFRICOM) pareiškė išsiaiškinęs, kad Rusija neseniai per Siriją Libijai pasiuntė naikintuvų, kurie padės maršalo Kh. Haftaro pajėgoms talkinantiems Rusijos prezidento Vladimiro Putino patikėtinio vadovaujamos grupuotės „Vagner“ samdiniams iš Rusijos.

"The world heard Mr. Haftar declare he was about to unleash a new air campaign. That will be #Russian mercenary pilots flying Russian-supplied aircraft to bomb #Libyans ." - Gen. Townsend, AFRICOM commander



Amerikiečių teigimu, naikintuvai Sirijoje buvo perdažyti siekiant paslėpti Rusijos Federacijos karo aviacijos ženklus.

Gegužės 27-osios dienos įraše tviteryje AFRICOM atstovai pridūrė, kad iš Rusijos teritorijos „ne vieną gegužės dieną“ išvyko Mig-29 ir Su-24 naikintuvų su Rusijos Federacijos karinių oro pajėgų ženklais.

Vos tik nusileidę Rusijos karo bazėje Hmeimime vakarinėje Sirijoje Mig-29 naikintuvai „buvo skubiai perdažyti ir liko be nacionalinių ženklų“.

Kitame tviterio įraše AFRICOM atstovai sako, kad naikintuvus skraidina „Rusijos karinis personalas“, o juos į Libiją lydėjo Sirijoje dislokuoti „Rusijos kovotojai“.

MORE: Over multiple days in May, Russian MiG 29s and SU-24 fighters departed Russia. At that time, all the aircraft have Russian Federation Air Force markings. After they land at Khmeimin Air Base in Syria, the MiG 29s are repainted and emerge with no national markings.