Dokumentas, kuriame aptariamas galimybės tikrinti asmenų, įskaitant prokurorus, kontaktus ir elektroninius prietaisus, teisėtumas, yra smarkiai išbraukytas – jame užtušuota visa asmenis atpažinti galinti padėti informacija.

Vis dėlto jame minima „slapta lobistinė schema“, siejama su „aukšto rango Baltųjų rūmų pareigūnais“, kurios tikslas – užsitikrinti prezidento „malonę arba nuosprendžio vykdymo atidėjimą“ neįvardytam asmeniui.

Ši schema pradėta tirti vėliausiai rugpjūtį. Atrodo, kad ji susijusi su lobistais ir teisininkais, vienu pasiturinčiu aukotoju politinėms kampanijoms, taip pat vyru arba moterimi, laikomu kalėjime ir besitikinčiu prezidento įsikišimo.

Teismo dokumentas suteikia užuominų, kad lobistai ir teisininkai buvo susisiekę su Baltųjų rūmų pareigūnais, prašydami prezidento malonės arba galimybės atidėti bausmę. Jie minėjo donoro „ankstesnius reikšmingus įnašus į kampaniją“ ir „laukiamus būsimus reikšmingus politinius indėlius“.

Iš pateiktos medžiagos galima manyti, kad šis donoras pateikė pasiūlymą malonės siekiančio asmens vardu.

Dokumente nenurodoma, kada tai vyko, o neišbraukytame tekste nėra jokių užuominų apie prezidentą Donaldą Trumpą arba jo rinkimų kampaniją.

Visgi šis dokumentas buvo pateiktas sklandant kalboms, jog D. Trumpas, kuriam liko šešias savaites dirbti Baltuosiuose rūmuose po pralaimėjimo lapkričio 3-ąją įvykusiuose prezidento rinkimuose, ruošiasi suteikti malonę dar keliems nuteistiems žmonėms. Praeitą trečiadienį jis atšaukė bausmę savo buvusiam nacionalinio saugumo patarėjui Michaelui Flynnui.

D. Trumpas vėlai antradienį per „Twitter“ parašė: „Tyrimas dėl malonės suteikimo yra Melagiena!“

Prezidentas yra suteikęs malonę arba sušvelninęs įkalinimo bausmes keliems savo politiniams sąjungininkams, įskaitant kampanijos konsultantą Rogerį Stone'ą, kontroversišką buvusį Arizonos šerifą Joe Arpaio ir respublikonų aktyvistą Dineshą D'Souza.

Dienraštis „The New York Times“ pranešė, kad D. Trumpas aptarinėjo galimybę iš anksto atleisti nuo atsakomybės savo advokatą Rudy Giuliani, savo tris vyriausius vaikus ir žentą Jaredą Kushnerį.

Taip pat buvo viešai aptarinėjama pačiam D. Trumpui atleisti save nuo atsakomybės už bet kokius per jo kadenciją galimai įvykdytus nusikaltimus, nors tokio žingsnio teisėtumas nebuvo tikrinamas.

„Malonė pačiam sau būtų deramas pažeidimas užbaigti Trumpo prezidentavimą. Be to, ji būtų korupcinė, neteisėta ir neveiksni“, – antradienį per tviterį parašė Kongreso narys demokratas Adamas Schiffas.