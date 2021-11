Šių dokumentų siekia Atstovų Rūmų specialusis komitetas, tiriantis sausio 6-osios smurtą, kai šimtai D. Trumpo šalininkų privertė uždaryti Kongresą ir atidėti bendrą sesiją Joe Bideno pergalei 2020-ųjų lapkričio rinkimuose patvirtinti.

Dėl Kapitolijaus šturmo buvo apkaltintas D. Trumpas, anksčiau tą dieną pasakęs ugningą kalbą ir vėl pažėręs nepagrįstų kaltinimų rinkimų klastojimu. Sausio 6-osios įvykiai žymėjo ištisus mėnesius skambėjusių piktų D. Trumpo tiradų dėl pralaimėjimo J. Bidenui kulminaciją.

Spalį D. Trumpas kreipėsi į teismą siekdamas neleisti perduoti minimos medžiagos. Jis tvirtina, kad kaip buvęs šalies vadovas tebeturi prezidento prerogatyvą išlaikyti su ta diena susijusių pranešimų ir lankytojų registracijos įrašų slaptumą.

39 puslapių išvadoje, kurią cituoja kelios amerikiečių žiniasklaidos priemonės, JAV apygardos teisėja Tanya Chutkan nurodo, kad D. Trumpo prašymas atmestas ir kad dėl visuomenės intereso dokumentų paketas turėtų būti perduotas. J. Bidenas dokumentų perdavimui jau pritarė.

D. Trumpo „pozicija, kad jis gali panaikinti aiškią vykdomosios valdžios valią, regis, remiasi nuomone, kad jo vykdomoji valdžia „egzistuoja amžinai“, rašė T. Chutkan.

„Tačiau prezidentai nėra karaliai, o ieškovas nėra prezidentas“, – nurodė ji.

„Teismas mano, kad visuomenės interesą atitinka leidimas – ne uždraudimas – įstatymų leidžiamajai ir vykdomajai valdžiai... bendrai studijuoti įvykius sausio 6-ąją ir iki jos, ir svarstyti įstatymus siekiant, kad tokių įvykių daugiau niekada nebūtų“, – sakoma išvadoje.

Tarp dokumentų, kuriuos tikėjosi blokuoti D. Trumpas, yra jo svarbiausių padėjėjų įrašai ir pastabos jo spaudos sekretorei, rodo spalį paskelbtas vienas teismo dokumentas.

Tarp daugiau nei 770 medžiagos puslapių yra D. Trumpo buvusio administracijos vadovo Marko Meadowso, buvusio aukšto rango patarėjo Stepheno Millerio ir buvusio Baltųjų rūmų teisininko Patricko Philbino įrašų.

D. Trumpas taip pat tikėjosi blokuoti Baltųjų rūmų darbotvarkės – įrašų apie jo veiklą, keliones, instruktažus ir telefono skambučius – perdavimą.

Be to, D. Trumpas nenori, kad Kongresas pamatytų ir medžiagą, apimančią pastabas jo buvusiai spaudos sekretorei Kayleigh McEnany, vieną ranka rašytą pastabą apie sausio 6-osios įvykius ir vieną jo kalbos per mitingą prieš Kapitolijaus šturmą juodraštį.

JAV žiniasklaida pranešė, kad D. Trumpas iškart pateikė dokumentus dėl apeliacijos.

Eksprezidento atstovas Tayloras Budowichas socialiniame tinkle „Twitter“ parašė, kad D. Trumpas „lieka įsipareigojęs ginti konstituciją ir prezidento instituciją, ir užbaigs šį procesą“. Jis taip pat tvirtino, kad prezidento prerogatyvos klausimui „lemta būti sprendžiamam apeliaciniuose teismuose“.

Minėto Atstovų Rūmų komiteto nariai pirmadienį paskelbė šaukimus svarbiausiems D. Trumpo padėjėjams, galėjusiems viename prabangiame Vašingtono viešbutyje planuoti, kaip panaikinti jo pralaimėjimą.

Antradienį buvo išduota naujų šaukimų svarbiausiems D. Trumpo pareigūnams, įskaitant K. McEnany ir S. Millerį.