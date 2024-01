Nacionalinė meteorologinė tarnyba (NSW) pranešė, kad rytų pakrantę nuo vidurio Atlanko iki šiaurės rytų skalbė staigius potvynius sukėlusios liūtys, o vėjo gūsių greitis siekė 80 kilometrų per valandą.

„Nenuvertinkite šios audros“, – kalbėdamas su vietos žiniasklaida sakė Niudžersio gubernatorius Philas Murphy.

Jo žodžiais tariant, ši audra yra „neįprasta“ – sausį iškrito iki dešimties centimetrų lietaus, o pakrantę košė stiprūs vėjo gūsiai.

Dėl tokių oro sąlygų savo įprastinėje vietoje jungtinėje Andrewso bazėje negalėjo nusileisti ir viceprezidentės Kamalos Harris's lėktuvas, kuriam teko pakeisti kryptį ir leistis Daleso tarptautiniame oro uoste Virdžinijoje.

Tuo tarpu pietryčiuose siautė tornadai, o Floridos šiaurės vakaruose dronais darytose nuotraukose buvo matyti išvirtę medžiai ir namai viesulo nuneštais stogais.

Dideliame, kelias valstijas apimančiame pietų regione pranešta apie mažiausiai trijų žmonių žūtį dėl audros.

Vienas žmogus žuvo namelių ant ratų parke Šiaurės Karolinoje, kur buvo apgadinta daugybė namų, pranešė Katobos apygardos valdžios atstovai.

Kitas žuvo Džiordžijos valstijos Dounsboro mieste į pietus nuo Atlantos, kai ant automobilio priekinio stiklo užvirto medis, pranešė Kleitono apygardos policijos departamentas.

O Alabamoje, per tornadą apvirtus ir nusiritus namui ant ratų, žuvo 81 metų moteris, pranešė vietos žiniasklaida.



Svetainės poweroutage.us duomenimis, antradienį vakare Jungtinėse Valstijose ir ypač rytinėje šalies dalyje be elektros liko daugiau nei 890 000 vartotojų.

Meteorologinė tarnyba pranešė, kad šiauriniuose vidurio vakarų regionuose fiksuojamas stiprus, link Didžiųjų ežerų regiono judantis snygis, kurio metu per valandą iškrenta iki penkių centimetrų sniego.

O šiaurės vakaruose esančiuose Kaskados ir Olimpiniuose kalnuose pirmą kartą per dešimtį metų pasigirdo perspėjimai apie gresiančią pūgą, pranešė „New York Times“.

