„Jungtinės Valstijos ir laisvę mylinčios šalys visame pasaulyje palaiko laikinąjį prezidentą Guaido, Nacionalinę Asamblėją ir visas demokratines jėgas, joms stengiantis surengti laisvus ir teisingus rinkimus, kurie sugrąžins demokratiją į Venesuelą“, – sakoma M. Pompeo pareiškime. Nepaisydamas prezidento Nicolas Maduro vyriausybės grasinimų jį areštuoti, J. Guaido pirmadienį sugrįžo į Karakasą ir buvo sutiktas kaip didvyris tūkstančių žmonių, kurie mojavo šalies vėliavomis ir skandavo „Taip, tu gali!“ „Tarptautinė bendrija turi susivienyti ir siekti Maduro brutalaus režimo pabaigos ir taikaus demokratijos atkūrimo Venesueloje“, – sakė M. Pompeo ir pasveikino J. Guaido su „sėkmingomis diplomatinėmis pastangomis regione ir saugiu sugrįžimu į Venesuelą“. Susiję straipsniai: Guaido ragina savaitgalį surengti demonstraciją, kad padidintų spaudimą prezidentui Maduro JAV perspėja Venesuelą apie staigią reakciją bet kokių grasinimų prieš Guaido atveju Sausį laikinuoju Venesuelos prezidentu pasiskelbęs J. Guaido telkdamas paramą savaitę važinėjo po Lotynų Amerikos šalis. Sugrįžusį į Karakaso tarptautinį oro uostą jį pasitiko šalininkai, žiniasklaidos atstovai ir jį parėmusių šalių diplomatai. Iš oro uosto J.Guaido nuvyko į miestą, kur jį pasitiko minios, ir didindamas spaudimą N. Maduro paskelbė apie naują protesto demonstraciją šį šeštadienį. „Mes stipresni nei bet kada, tęskime, – sakė jis. – Visa Venesuela sugrįš į gatves. Nenurimsime nė sekundei, kol nebus pasiekta laisvė.“

