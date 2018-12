„Vėl kartojami nepagrįsti kaltinimai“, – pareiškė Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovė spaudai Marija Zacharova. Taip ji pakomentavo antradienį JAV valstybės sekretoriaus Mike'o Pompeo paskelbtą pareiškimą, kad Rusija „esmingai pažeidžia“ Vidutinio nuotolio branduolinių pajėgų sutartį (INF). „JAV nepateikė jokių įrodymų, kad Rusija kokiu nors būdu pažeidžia ar tinkamai nevykdo šio susitarimo nuostatų“, – sakė M. Zacharova. Tuo metu Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas sakė, kad faktai buvo iškraipyti „siekiant užmaskuoti tikrąjį JAV pasitraukimo iš sutarties tikslą“. JAV ir NATO sako, kad Rusijos raketų sistema 9M729, dar žinoma kaip SSC-8, pažeidžia INF sutartį, draudžiančią Amerikai ir Rusijai turėti nuo žemės paleidžiamų raketų, galinčių nuskrieti 500–5 500 kilometrų. Susiję straipsniai: Ukrainos Bažnyčia gruodžio 15 dieną rengia susivienijimo tarybos susitikimą ES galvoja apie papildomas sankcijas Rusijai, bet sprendimų kol kas nėra Spalį JAV prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė, kad Junginės Valstijos ketina pasitraukti iš šio pakto ir pradėti plėsti savo branduolinį arsenalą. JAV suteikė Rusijai 60 dienų Jungtinės Valstijos antradienį perspėjo Rusiją pasitrauksiančios iš svarbios Šaltojo karo laikų branduolinių ginklų kontrolės sutarties, jeigu Maskva per 60 dienų neužtikrins jos sąlygų laikymosi. „Jungtinės Valstijos šiandien skelbia Rusiją materialiai pažeidžiančią sutartį ir po 60 dienų suspenduos mūsų įsipareigojimus, imdama atitaisomosios priemonės, nebent Rusija sugrįš prie visiško ir patikrinamo (sutarties sąlygų) laikymosi“, – paskelbė JAV valstybės sekretorius Mike'as Pompeo, turėdamas omenyje 1987 metų Vidutinio nuotolio branduolinių pajėgų sutartį (INF). „Rusijos veiksmai smarkiai pakerta Amerikos, taip pat mūsų sąjungininkų ir partnerių nacionalinį saugumą. Jungtinėms Valstijoms nėra prasmės toliau laikytis sutarties, varžančios mūsų gebėjimą atsakyti į Rusijos pažeidimus“, – pridūrė jis. JAV ir NATO sako, kad Rusijos raketų sistema 9M729, dar žinoma kaip SSC-8, pažeidžia INF sutartį, draudžiančią Amerikai ir Rusijai turėti nuo žemės paleidžiamų raketų, galinčių nuskrieti 500–5 500 kilometrų. Spalį JAV prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė, kad Junginės Valstijos ketina pasitraukti iš šio pakto ir pradėti plėsti savo branduolinį arsenalą, „kol žmonės ateis į protą“. Vis dėlto pirmadienį D. Trumpas pareiškė norintis susitikti su Kinijos prezidentu Xi Jinpingu bei Rusijos lyderiu Vladimiru Putinu ir aptarti su jais, kaip galima būtų „sustabdyti dideles ir nevaldomas ginklavimosi varžybas“. INF sutartis buvo pasirašyta JAV ir tuometės Sovietų Sąjungos, todėl ji nenumato suvaržymų kitoms didelėms karinėms galybėms, pavyzdžiui, Kinijai. Tuo metu Rusija dar kartą paneigė, kad kokios nors jos turimos raketų sistemos pažeidžia INF sutarties sąlygas, ir pažėrė kaltinimų pačioms Jungtinėms Valstijoms. „Mes nepažeidėme (sutarties); tai melas. Raketos 9M729 (veikimo) atstumas – iki 500 km; ji atitinka sutartį dėl vidutinio ir mažo nuotolio raketų“, – naujienų agentūrai „Interfax“ sakė Rusijos parlamento aukštųjų rūmų Gynybos ir saugumo komiteto narys Francas Klincevičius. „Mūsų raketos nepažeidžia, o jų – pažeidžia. Dvejopos paskirties (raketų leidimo) įrenginys MK41, AGM158 – raketa, nustatyta universalaus antžeminio paleidimo įrenginio režimu, taip pat universalusis bepilotis aparatas, galintis priskristi su dideliu užtaisu, apeidamas viską. Visas šias sistemas jie (amerikiečiai) jau dislokavo karinėse bazėse Europoje“, – pridūrė F. Klincevičius.

