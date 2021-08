„Jau kuris laikas Chastenas ir aš norėjome auginti savo šeimą“, – socialiniame tinkle „Twitter“ parašė 39 metų P. Buttigiegas.

„Labai džiaugiamės galėdami pranešti, kad tapome tėvais! Procesas dar nebaigtas ir mes dėkingi už mums parodytą meilę, paramą, pagarbą mūsų privatumui. Nekantraujame netrukus paskelbti daugiau“, – sakoma žinutėje.

Nei P. Buttigiegas, nei jo sutuoktinis Chastenas daugiau detalių nepateikė, bet neseniai pastarasis interviu laikraščiui „The Washington Post“ sakė, kad pora mažiausiai metus siekia įsivaikinti.

For some time, Chasten and I have wanted to grow our family. We’re overjoyed to share that we’ve become parents! The process isn’t done yet and we’re thankful for the love, support, and respect for our privacy that has been offered to us. We can’t wait to share more soon.