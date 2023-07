193 pasaulio šalys, pasirašiusios konvenciją dėl cheminio ginklo draudimo, 1997-aisiais įsipareigojo sunaikinti visas savo cheminio ginklo atsargas bei nenaudoti cheminio ginklo. Hagoje įsikūrusi cheminio ginklo draudimo organizacija (OPCW) kontroliuoja, kaip konvencija įgyvendinama. Nuo 1997 m. sunaikinta daugiau kaip 70 000 tonų tokio mirtino ginklo, kaip ipritas ar zarinas. Jungtinėse Valstijose pastaruoju metu dar buvo laikomos 127 tonos cheminio ginklo.

Kai kurios iš labiausiai šokiruojančių atakų prieš žmones istorijoje buvo įvykdyta panaudojant cheminį ginklą. Cheminės kovinės medžiagos pirmą kartą buvo panaudotos per Pirmąjį pasaulinį karą. Iki karo pabaigos šio ginklo aukomis tapo apie 100 000 žmonių. Per praėjusius dešimt metų Sirijos vyriausybiniai daliniai pilietiniame kare keliskart naudojo uždraustas kovines medžiagas. Per ataką 2018 m. Dumos mieste žuvo daugiau kaip 40 žmonių.

Tarp žinomiausių cheminių ginklų yra chloro dujos, ipritas ir zarinas. Įkvėpus aštraus kvapo chloro dujų, pažeidžiami kvėpavimo takai ir plaučiai. Didelė jų koncentracija sukelia kvėpavimo sutrikimus ir galiausiai kankinančią mirtį.

Ipritas žaloja gleivinę, akis ir kvėpavimo takus. Galimi ir neurologiniai sutrikimai. Zarinas yra tarp nuodingiausių nervus paralyžiuojančių dujų. Jis per kelias minutes gali paralyžiuoti kvėpavimą ir sukelti mirtį.

Gegužės pabaigos duomenimis, 193 konvenciją pasirašiusiose šalyse jau sunaikinta 99 proc. visų cheminių ginklų.