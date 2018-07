Maskva jau anksčiau piktinosi dėl Marijos Butinos suėmimo JAV, tačiau pastarasis pareiškimas dar labiau paaštrino situaciją. 29 metų M. Butina kaltinama bandžius infiltruotis į Nacionalinę šaulių asociaciją (NEA) ir kitas JAV politines organizacijas prieš ir po Donaldo Trumpo pergalės 2016-ųjų prezidento rinkimuose. Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovas Artiomas Kožinas per spaudos konferenciją ketvirtadienį pareiškė: „Jos areštas yra paremtas vien JAV vidaus ir užsienio politikos motyvais, todėl ji yra politinė kalinė.“ Susiję straipsniai: JAV sulaikyta įtariama rusų agentė galėjo palaikyti ryšius su Latvija Apie šios moters areštą buvo paskelbta anksčiau šį mėnesį JAV prezidentui D. Trumpui skrendant iš Helsinkio į Vašingtoną po pirmojo dvišalio susitikimo su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu. Teisingumo departamentas nurodė, kad M. Butina pažeidė įstatymus, nes neatskleidė JAV tarnyboms, jog ji veikia Rusijos vyriausybės naudai.

