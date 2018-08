Teisingumo departamentas įtaria, kad Irano ir JAV pilietybes turintis Mohammadi Doostdaras ir Kalifornijoje gyvenantis iranietis Majidas Ghorbani drauge žvalgė žydų objektus ir ketino infiltruotis į „Irano liaudies modžahedų organizacija“ (Mujahedin-e Khalq, MEK) – tremtyje gyvenančių disidentų grupę. Abu vyrai buvo areštuoti rugpjūčio 9-ąją, tačiau Vašingtono teismas tik pirmadienį atskleidė, kuo jie kaltinami. Pasak pareigūnų, Irane gyvenantis 38-erių M. Doostdaras pernai liepą atvyko į Čikagą, kur, kaip pastebėjo agentai, netoli Čikagos universiteto fotografavo du žydų bendruomenės objektus – Hillelo centrą ir „Rohr Chabad“ namus. Pareikšdami kaltinimus pareigūnai nepaaiškino, kodėl jis darė šias nuotraukas. M. Doostdaras vėliau išvyko į Kaliforniją, kur veikiausiai pirmą kartą susitiko su M. Ghorbani, sakoma kaltinimų dokumentuose. Praėjus dviem mėnesiams 59-erių M. Ghorbani vienai dienai išskrido į Niujorką, kur dalyvavo viename MEK mitine ir fotografavo susirinkusius žmones. Gruodį M. Doostdaras sugrįžo į Kaliforniją gauti informacijos apie MEK. Jųdviejų pokalbiuose, kuriuos įrašė Federalinis tyrimų biuras (FTB), M. Ghorbani užsiminė apie mėginimą „įsiskverbti“ į opozicijos organizaciją, o M. Doostdaras atskleidė, kad jam buvo liepta surinkti informacijos. „Atiduosiu jas vyrukams, kurie atliks savo tyrimą“, – šnekėjo jis apie nuotraukas. Kaltinimuose nurodyta, kad per jųdviejų susitikimus M. Doostdaras sumokėjo M. Ghorbani 2 tūkst. JAV dolerių (1,7 tūkst. eurų). Remiantis JAV teisėsaugos dokumentais, šių metų kovą ir balandį M. Ghorbani nuvyko į Iraną, kur informavo vyriausybės pareigūnus apie MEK veiklą ir gavo sąrašą „užduočių“, susijusių su infiltravimusi į disidentų grupę. Gegužę M. Ghorbani būdamas Kalifornijos delegacijos nariu dalyvavo Vašingtone vykusiame MEK remiamame Irano laisvės suvažiavime už žmogaus teises. Ten jis fotografavo dalyvius, be kita ko, pozuodamas priešais Baltuosius rūmus. M. Doostdaras ir M. Ghorbani abu kaltinami veikę kaip neįregistruoti Irano vyriausybės agentai ir teikę paslaugas Teheranui pažeidžiant amerikiečių paskelbtas sankcijas.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.