„Kartu su sąjungininkai, partneriais ir tarptautine bendrija Jungtinės Valstijos atmeta Rusijos mėginimą aneksuoti Krymą ir pasižada laikytis šios politikos, kol bus atkurtas Ukrainos teritorinis vientisumas“, – pareiškė valstybės sekretorius Mike'as Pompeo. „Jungtinės Valstijos vėl patvirtina savo politiką atsisakyti pripažinti Kremliaus pretenzijas į suverenumą teritorijoje, užimtoje jėga, pažeidžiant tarptautinę teisę“, – pridūrė jis. Susiję straipsniai: Derybose su Šiaurės Korėja prasidėjo mažų pergalių etapas? Erdoganas ragina dėl sankcijų grėsmės nenutraukti santykių su Iranu Ši deklaracija buvo paskelbta likus valandai iki JAV Senato užsienio ryšių komiteto posėdžio, per kurį M. Pompeo liudijo apie Vašingtono ir Maskvos santykius po prieštaringai vertinamų D. Trumpo derybų su V. Putinu, vykusių už uždarų durų. Kritikai sako, kad Amerikos lyderis per šias derybas atrodė linkęs nuolaidžiauti Rusijos prezidentui. Vašingtonas kaltina V. Putiną 2014 metais suorganizavus Krymo atplėšimą, prasidėjusį nuo vyriausybinių pastatų užėmimų, įvykdytų į pusiasalį pasiųstų rusų karių. Krymo valdžia kovą surengė referendumą dėl prisijungimo prie Rusijos, plačiai kritikuojamą Vakarų valstybių. Prisijungimo sutartis buvo pasirašyta kovo 18 dieną. Ukraina ir didžioji dalis tarptautinės bendruomenės pasmerkė šią aneksiją kaip tarptautinės teisės pažeidimą. M.Pompeo paragino Rusiją „baigti Krymo okupaciją“ ir sakė, kad Maskva siekė „žlugdyti pamatinį tarptautinį principą“, jog jokia valstybė negali jėga keisti kitos valstybės sienų. „Rusijos elgesys nebuvo deramas didžiajai valstybei – ji pasirinko izoliuotis nuo tarptautinės bendrijos“, – pabrėžė valstybės sekretorius. Ukrainos prezidentas Petro Porošenka savo ruožtu padėkojo JAV administracijai už Krymo aneksijos nepripažinimą. „Nuoširdžiai dėkoju prezidento Donaldo Trumpo administracijai už bekompromisę poziciją palaikant Ukrainos teritorinį vientisumą su tarptautiniu mastu pripažintomis sienomis“, – P. Porošenka trečiadienio vakarą parašė savo „Facebook“ paskyroje. Jis pridūrė, kad M. Pompeo pareiškimas „išsklaidys Kremliaus imperines iliuzijas“.











