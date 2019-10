Įstatymų leidėjams 405 balsais prieš 11 priėmus rezoliuciją, salėje pasigirdo džiaugsmingi šūksniai ir plojimai. Dokumentas, „patvirtinantis, kad Jungtines Valstijos fiksuoja armėnų genocidą“, yra pirmasis toks, priimtas JAV Kongreso.

Panašios rezoliucijos pastaraisiais dešimtmečiais ne kartą buvo teikiamos, bet niekada nebūdavo priimamos.

JAV įstatymų leidėjai sudavė dvigubą smūgį Turkijai, antradienį minėjusiai savo nacionalinę dieną. Kartu su rezoliucija dėl genocido buvo priimtas teisės aktas, įvedantis sankcijas Ankarai už jos pradėtą puolimą kurdų kontroliuojamoje teritorijoje Sirijos šiaurės rytuose, kuriam kelią atvėrė JAV prezidento Donaldo Trumpo sprendimas atitraukti iš ten amerikiečius karius.

Atstovų Rūmų pirmininkė Nancy Pelosi sakė, kad jaučiasi pagerbta kartu su savo kolegomis „prisimindama vienas didžiausių XX amžiaus žiaurumų: Osmanų imperijos įvykdytą daugiau kaip 1,5 mln. armėnų vyrų, moterų ir vaikų sistemingą nužudymą“.

Armėnai sako, kad masinės jų tautiečių žudynės 1915–1917 metais prilygsta genocidui. Šią poziciją palaiko apie 30 valstybių.

Turkija griežtai neigia kaltinimus genocidu ir sako, kad per Pirmąjį pasaulinį karą žuvo tiek armėnų, tiek turkų. Be to, Ankara šių aukų skaičių vertina šimtais tūkstančių.

Turkija nedelsdama reagavo į Atstovų Rūmų balsavimą ir atmetė „bereikšmį politinį žingsnį“, taip pat perspėjo, kad Vašingtonas rizikuoja pakenkti ryšiams „itin opiu metu“ tarptautiniam ir regioniniam saugumui.

„Esame įsitikinę, kad Turkijos draugai amerikiečiai, palaikantys aljanso ir draugiškų ryšių tąsą, pareikš abejonių dėl šios sunkios klaidos, , o atsakingieji bus teisiami Amerikos žmonių sąžinės“, – sakoma Turkijos užsienio reikalų ministerijos pranešime.

Tačiau Armėnijos premjeras Nikolas Pašinianas gyrė Atstovų Rūmų sprendimą ir per „Twitter“ parašė, kad tai yra „drąsus žingsnis, pasitarnaujantis tiesai ir istoriniam teisingumui, taip pat suteikiantis paguodą išgyvenusiųjų armėnų genocidą milijonams palikuonių“.