JAV su sąjungininkėms aptarė „ryžtingą“ atsaką į Šiaurės Korėjos raketos bandymą

JAV prezidento patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Jake‘as Sullivanas per atskirus pokalbius telefonu su kolegomis tarėsi dėl „tinkamo ir ryžtingo, bendro bei tarptautinio atsako“, pranešė Baltųjų rūmų Nacionalinės saugumo tarybos atstovė Adrienne Watson. J. Sullivanas esą patvirtino „geležinį“ JAV pažadą ginti Pietų Korėją ir Japoniją.

Šiaurės Korėja antradienio rytą, Japonijos duomenimis, „Rytų kryptimi paleido balistinę raketą“. Pietų Korėjos kariškiai patvirtino incidentą.

Europos Vadovų Tarybos pirmininkas Charlesas Michelis taip pat „griežtai“ pasmerkė Šiaurės Korėjos raketos bandymą ir pareiškė, kad ES „solidarizuojasi“ su Tokiju ir Seulu. Raketos paleidimas yra „nepateisinama agresija ir akivaizdus tarptautinės teisės pažeidimas“, rašė jis tviteryje.

Tai buvo pirmas kartas per penkerius metus, kai Šiaurės Korėjos raketa praskriejo virš Japonijos teritorijos. Pietų Korėja ir JAV baiminasi, kad Pchenjanas netolimoje ateityje pirmą kartą nuo 2017-ųjų vėl gali atlikti branduolinio ginklo bandymą.

Vašingtonas ir Seulas yra artimi sąjungininkai. Pietų Korėjoje dislokuota apie 28 500 amerikiečių karių. Praėjusią savaitę Pietų Korėjos ir JAV karinis laivynas surengė plataus masto bendras karines pratybas. Penktadienį, be to, Pietų Korėja, Japonija ir JAV pirmą kartą per penkerius metus surengė kovos su povandeniniais laivais pratybas.