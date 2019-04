„Kol nebus aiškaus Turkijos sprendimo atsisakyti S-400 pristatymo, perdavimas ir veiksmai, susiję su Turkijos F-35 operatyvinių pajėgumų įgalinimu, buvo įšaldyti, kol tęsiamas mūsų dialogas su Turkija dėl šio svarbaus reikalo“, – nurodė viena Pentagono atstovė. Praeitą penktadienį Turkijos užsienio reikalų ministras penktadienį pareiškė, kad jo šalis neatsisakys planų įsigyti iš Rusijos pažangių „žemė–oras“ klasės raketų sistemų, nepaisydama Vašingtono perspėjimų, kad dėl tokio sandorio gali būti uždrausta dalyvauti JAV naikintuvų F-35 programoje. Turkijos sprendimas pirkti Rusijos sistemų S–400 paaštrino jau ir taip įtemptus Turkijos ir JAV santykius: abi NATO narės nesutaria tokiais klausimais kaip Sirijos konfliktas. Vašingtonas yra ne kartą įspėjęs Ankarą dėl jos planų pirkti minėtą ginkluotę, teigdamas, kad rusiškos sistemos gali kelti pavojų pažangių karinių lėktuvų F-35 saugumui. JAV pareigūnai reiškė susirūpinimą, kad Rusija galėtų gauti duomenų apie šiuos orlaivius ir padidinti savo sistemų galimybes numušti vakarietiškus lėktuvus. Pentagonas nurodė pradedąs ieškoti galimybių kitur gaminti F-35 detales, kurios buvo kuriamos Turkijoje. „Labai apgailestaujame dėl dabartinės padėties mūsų partnerystės F-35 atžvilgiu, bet (Gynybos) departamentas imasi apdairių priemonių, kad apsaugotų bendras investicijas į mūsų kritiškai svarbias technologijas“, – sakoma pranešime. Penktadienį kalbėdamas per Viduržemio jūros kurorte Antalijoje surengtą bendrą spaudos konferenciją su kolega iš Rusijos Sergejumi Lavrovu, turkų diplomatijos vadovas Mevlutas Cavusoglu atmetė galimybę, jog Ankara parduos įsigyjamas sistemas S-400 kuriai nors kitai šaliai, kaip teigė kai kurie analitikai, spėlioję apie potencialų kompromisinį sprendimą. M. Cavusoglu taip pat patikino, kad jo valstybė įvykdė visus įsipareigojimus, susijusius su naikintuvų F-35 programa. „Iš esmės trečiosios šalies priešinimasis susitarimui tarp kitų dviejų šalių pažeidžia tarptautinę teisę“, – pareiškė Turkijos URM vadovas. „Esame įsipareigoję vykdyti šį susitarimą. Negali būti tokio dalyko kaip pardavimas trečiajai šaliai. Perkame jas, kad patenkintume savo pačių poreikius“, – pridūrė jis. Anot ministro, Ankara ir Maskva jau tarėsi dėl pristatymo datos. JAV sutiko parduoti Turkijai 100 savo naujausių 5-os kartos naikintuvų F-35 ir jau pristatė du orlaivius, tačiau Kongresas pernai nurodė įšaldyti likusių naikintuvų tiekimą. Anksčiau praeitą mėnesį JAV pajėgoms Europoje vadovaujantis generolas Curtisas Scaparrotti sakė Kongresui, kad Turkija turėtų atsisakyti planų pirkti iš Rusijos sistemas S-400, antraip gali netekti galimybės ateityje pirkti amerikietiškus karinius lėktuvus bei kitą ginkluotę. Turkų prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas tokių grasinimų nesureikšmino ir net pareiškė, kad jo šalis ateityje galbūt galvos apie Rusijos pažangesnių sistemų S-500 pirkimą.

