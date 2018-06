Anksčiau abi šalys paskelbė įšaldančios rugpjūtį turėjusias vykti didelio masto karines pratybas „Ulchi Freedom Guardian“. Šis žingsnis atitinka JAV prezidento Donaldo Trumpo pažadą, duotą per birželio 12-ąją Singapūre įvykusį jo istorinį susitikimą su Šiaurės Korėjos lyderiu Kim Jong Unu. Apie penktadienį priimtą sprendimą buvo paskelbta po aukšto lygio susitikimo, kuriame dalyvavo JAV gynybos sekretorius Jamesas Mattisas, valstybės sekretorius Mike'as Pompeo, Štabų vadų komiteto pirmininkas generolas Josephas Dunfordas ir nacionalinio saugumo patarėjas Johnas Boltonas. Susiję straipsniai: Abiejų Korėjų pareigūnai tariasi dėl karo išskirtų šeimų susitikimo Pietų Korėjos prezidentas atvyko į Rusiją susitikti su Putinu „Siekdamas padėti įgyvendinti Singapūro viršūnių susitikimo išdavas ir suderinęs veiksmus su mūsų sąjungininke Korėjos Respublika, sekretorius Mattisas neribotam laikui sustabdė kai kurias pratybas“, – sakoma Pentagono atstovės Danos White pranešime. Per ateinančius tris mėnesius turėjo įvykti dvejos pratybos pagal Korėjo karinių jūrų pajėgų mainų programą, bet dabar jos bus įšaldytos. „Palaikant būsimas diplomatines derybas, vadovaujamas sekretoriaus Pompeo, papildomi sprendimai priklausys nuo KLDR (Korėjos Liaudies Demokratinės Respublikos) tolesnių vaisingų geranoriškų derybų“, – pridūrė D. White. Manevruose „Ulchi Freedom Guardian“ turėjo dalyvauti apie 17,5 tūkst. JAV karių. Praeitą savaitę po susitikimo su Kim Jong Unu D. Trumpas netikėtai paskelbė, kad Jungtinės Valstijos sustabdys karines pratybas su savo sąjungininke Pietų Korėja, bet nepatikslino, kada prasidės šis įšaldymas. JAV lyderis daugelį nustebino pareiškimu, kad šie manevrai yra „provokuojami“. Iki šiol šį epitetą naudodavo tik Šiaurės Korėja. JAV ir Pietų Korėjos pajėgos bendras pratybas rengia jau daug metų. Per jas reguliariai mokomasi vykdyti visokiausias operacijas, pradedant jūrų desantu, baigiant pastangomis atremti Šiaurės Korėjos pajėgų invaziją ar netgi rengti „galvos nukirsdinimo“ smūgius, nutaikytus į Pchenjano režimo lyderius. Pchenjanas į tokius manevrus paprastai reaguodavo tūžmingai. Po pratybų 2017 metais Šiaurės Korėja paleido balistines raketas praskrieti virš Japonijos ir sukėlė nerimą visame pasaulyje.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.