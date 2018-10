Pastaruosius metus tyrime dėl Rusijos dalyvavę du prokurorai grįžta prie savo tiesioginių pareigų Teisingumo departamente. Vasarą du prokurorai paliko R. Muellerio komandą, kuriai pavesta tirti numanomus D. Trumpo rinkimų komandos ir Maskvos ryšius. R. Muellerio biuras antradienį patvirtino informaciją apie prokurorų pasitraukimą. Tai yra dar vienas įrodymas, kad specialusis prokuroras baigia tirti bent jau kai kuriuos epizodus šiame 2017 metų gegužę pradėtame tyrime, temdančiame D. Trumpo prezidentavimą. Tačiau jis nepasako nieko konkretaus apie tikėtiną tyrimo pabaigą, R. Muelleriui nekomentuojant jo grafiko. Itin svarbiuose šio proceso etapuose, įskaitant didžiosios žiuri atliekamą tyrimą dėl ilgamečio D. Trumpo bendražygio Rogerio Stone'o ir derybas dėl prezidento apklausos, taškas dar nepadėtas. R. Muellerio atstovas spaudai Peteris Carras sakė, kad prokuroras Brandonas Van Grackas jau sugrįžo į Teisingumo departamento nacionalinio saugumo skyrių, tačiau ir toliau kuruos šio tyrimo klausimus, kurie buvo jam pavesti, įskaitant tyrimą dėl buvusio Baltųjų rūmų patarėjo nacionalinio saugumo klausimais Michaelo Flynno, kuris gruodį turėtų išgirsti teismo nuosprendį. Prokurorė Kyle Freeny vėliau šį mėnesį baigs rengti savo ataskaitą specialiajam prokurorui ir grįš prie savo ankstesnių pareigų Teisingumo departamento kovos su pinigų plovimu skyrių, sakė P. Carras. B. Van Grackas ir K. Freeny dirbo R. Muellerio komandos grupėse, kurių dėmesio centre atsidūrė buvęs D. Trumpo rinkimų kampanijos vadovas Paulas Manafortas. Be didžiosios žiuri atliekamo tyrimo dėl R. Stone'o, tęsiami tyrimai ir dėl kitų klausimų, esančių R. Muellerio vadovaujamo proceso dėmesio centre, įskaitant galimą D. Trumpo bandymą trukdyti teisingumui ir svarbiausią neatsakytą klausimą – ar prezidento rinkimų komanda buvo susimokiusi su Rusija per 2016 metų rinkimų kampaniją. Tačiau po virtinės pastaraisiais mėnesiais paskelbtų kaltinamųjų aktų ir pasiektų susitarimų dėl kaltės pripažinimo su D. Trumpo aplinkos žmonėmis pastebimi ženklai, kad R. Muelleris siaurina savo dėmesio sritį, perduodamas bylas kitoms Teisingumo departamento įstaigoms, leisdamas kitiems teisininkams perimti jo iškeltas bylas ar prokurorams palikti jo komandą į jų vietą nepaskyrus kitų teisininkų. Pavyzdžiui, prokurorams Manhatane rugpjūtį pavyko įtikinti buvusį D. Trumpo asmeninį advokatą ir reikalų tvarkytoją Michaelą Coheną padaryti kaltės pripažinimo pareiškimą byloje, kurią jiems perdavė R. Muelleris. Prokurorams Vašingtone pavesta tirti specialiojo prokuroro iškeltą bylą 13 rusų programišių, kaltinamų tuo, kad per socialinę žiniasklaidą bandė paveikti Amerikos viešąją nuomonę. Jie tyrė ir W. Samueliui Pattenui iškeltą bylą. Šis asmuo padarė kaltės pripažinimo pareiškimą dėl kaltinimų, jog veikė kaip neregistruotas užsienio agentas. Jam iškeltą bylą prokurorams taip pat perdavė R. Muellerio biuras. Anksčiau šiais metais R. Muellerio komandą taip pat paliko nusikaltimų kibernetinėje erdvėje prokuroras Ryanas Dickey, vadovavęs byloms dėl vadinamojo Rusijos interneto trolių fabriko ir 12 Rusijos žvalgybos pareigūnų, kaltinamų įsilaužimu į Demokratų partijos kompiuterių tinklus per rinkimų kampaniją, taip pat jo kolega Brianas Richardsonas. B. Richardsonas priklausė grupei, tyrusiai tarptautinėje advokatų kontoroje „Skadden“ Londone dirbančiam Alexui van der Zwaanui iškeltą bylą dėl melavimo FTB tyrime dėl P. Manaforto ir kitų asmenų, susijusių su buvusio D. Trumpo rinkimų kampanijos vadovo darbu Ukrainoje. Kaltės pripažinimo pareiškimą padariusiam olandui advokatui buvo skirta 30 dienų kalėjimo. Iš viso R. Muellerio komandai jau pavyko užsitikrinti šešis kaltės pripažinimo pareiškimus, iš kurių keturis padarė buvę D. Trumpo rinkimų kampanijos patarėjai, taip pat vieną prisiekusiųjų nuosprendį. Šiuo metu rengiami kaltinamieji aktai 26 fiziniams asmenims ir trims Rusijos kompanijoms.

