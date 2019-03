JAV specialusis prokuroras Muelleris pateikė tyrimo dėl Rusijos kišimosi ataskaitą

Šis žingsnis užbaigia beveik dvejus metus trukusį tyrimą, sutelktą į prezidentą Donaldą Trumpą ir jo 2016 metų rinkimų kampaniją. Ataskaitos turinys yra konfidencialus, bet B. Barras laiške Kongresui rašo galbūt sugebėsiantis „šį savaitgalį“ parengti jos „pagrindinių“ išvadų santrauką. R. Muellerio tyrimo drama ir precedento neturintys įtarimai, jog JAV prezidentas veikė išvien su Maskva ir galbūt yra kaltas dėl susimokymo arba netgi valstybės išdavystės, nuolat persekiojo D. Trumpą nuo jo atėjimo į valdžią po netikėtos pergalės prieš demokratų kandidatę Hillary Clinton. Visą šį laiką jis teigė esąs „raganų medžioklės“ auka, bet jo oponentai demokratai, pernai užsitikrinę daugumą Kongreso žemuosiuose rūmuose, sako, kad D. Trumpas iki šiol nėra tinkamai paaiškinęs savo ryšių su Rusija. Susiję straipsniai: Buvęs Trumpo rinkimų štabo vadovas Manafortas turės kalėti dar daugiau nei 3 metus Trumpas užsipuolė JAV specialųjį prokurorą R. Muelleris, Vietnamo karo veteranas ir buvęs Federalinio tyrimų biuro (FTB) direktorius, dvejus metus dirbo beveik visiškai slaptai. Dabar jo misija baigiasi, o B. Barras, paskirtas D. Trumpo, turės spręsti, kokia dalis šios ataskaitos turi būti paviešinta. Visuomenė ir politikai smarkiai spaudžia, kad būtų paviešinta viskas. B. Barras sakė, kad konsultuosis su savo pavaduotoju Rodu Rosensteinu ir R. Muelleriu, kad nustatytų, kurias kitas ataskaitos dalis galima pateikti Kongresui ir visuomenei. „Lieku įsipareigojęs didžiausiam įmanomam skaidrumui ir jus nuolat informuosiu apie savo peržiūros statusą“, – pridūrė generalinis prokuroras. Tačiau Teisingumo departamentas jau patvirtino vieną svarbų faktą: R. Muelleris nerekomenduoja pateikti kokių nors naujų kaltinimų. Atliekant tyrimą specialusis prokuroras iškėlė kaltinimus daugiau kaip 30 asmenų ir juridinių subjektų, įskaitant 25 rusus ir šešis buvusius D. Trumpo padėjėjus.

Žinia, kad daugiau kaltinimų iškelti neplanuojama, reiškia, kad politiškai pažeidžiami prezidentui artimi veikėjai, įskaitant jo sūnų Donaldą Trumpą jaunesnįjį ir įtakingą žentą Jaredą Kushnerį tikriausiai savaitgalį galės lengviau atsikvėpti. Pats D. Trumpas nepaskelbė jokių komentarų iš savo golfo kurorto „Mar-a-Lago“ Floridoje, laukdamas šios ataskaitos. Jo atstovė Sarah Sanders sakė, kad Baltieji rūmai dabar „tikisi, kad procesas vyks sava eiga“. Išmoningas Rusijos kišimasis Dar prieš parengiant ataskaitą ankstesni R. Muellerio kaltinimai ir teismo dokumentai nemažai atskleidė apie labiausiai sukrečiantį tyrimą, kada nors atliktą dėl JAV prezidento rinkimų. Iš teismo dokumentų galima spręsti apie Maskvos atkaklias pastangas paveikti 2016 metais vykusį balsavimą ir sutrikdyti šalies demokratijos sistemą. R. Muelleris pateikė faktų apie Rusijos vyriausybės remiamus kompiuterinius įsilaužėlius ir socialinių tinklų „trolių fermą“, sutartinai dirbusius, kad pakreiptų kampaniją D. Trumpo naudai prieš H. Clinton. Visa tai vyko po virtinės nepaaiškintų kontaktų tarp D. Trumpo kampanijos veikėjų ir Rusijos atstovų, dėl kurių FTB pradėjo tyrimą dėl galimo susimokymo. Tada D. Trumpas atleido tuometį FTB direktorių Jamesą Comey, ir dėl šios priežasties tyrimui vadovauti buvo paskirtas nepriklausomas specialusis prokuroras – R. Muelleris. R. Muelleris sugebėjo pasiekti retą sėkmę – išvengti bet kokių konfidencialios informacijos nutekinimų žiniasklaidai. Jo suformuota teisininkų komanda iškėlė kaltinimus buvusiems D. Trumpo padėjėjams Paului Manafortui, Rickui Gatesui, Michaelui Flynnui, Michaelui Cohenui, George'ui Papadopoulos ir Rogeriui Stone'ui.

Penki iš jų buvo nuteisti už įvairius nusikaltimus, bet labai svarbu, kad nė vienas iš šių veikėjų nebuvo apkaltintas sąmokslu veikti išvien su rusais. D. Trumpas prieš „raganų medžioklę“ Šis faktas suteikė pagrindo D. Trumpo garsiems ir nuolatiniams pareiškimams, kad „nebuvo jokio susimokymo“ ir kad jis tapo demokratų vadovaujamo „pramano“ auka. Iš tiesų, kaip sako teisės ekspertai, R. Muelleris galėjo atkapstyti kompromituojančių dalykų apie D. Trumpo ryšius su Rusija, bet jų galėjo nepakakti, kad būtų galima pradėti teismo procesą. Tačiau tai nereiškia, kad šie klausimai bus pamiršti. Kai kurie jų galėtų toliau dominti FTB kontržvalgybos skyrių, o dėl kai kurių įtariamų nusikaltimų darbo jau ėmėsi nuolatiniai federaliniai prokurorai. Tarp daugelio neatsakytų klausimų yra D. Trumpo verslo reikalų su Rusija mastas, įskaitant anksčiau neviešintą bandymą Maskvoje pastatyti dangoraižį „Trump Tower“, dėl kurio derybos tęsėsi ir 2016 metais. Vis dėlto D. Trumpas galbūt galės pareikšti, jog teisingai nuo pat pradžių kartojo, kad R. Muelleris neatskleis jokio slapto susimokymo. Prezidentas šiuo pagrindu puolė R. Muellerį ir kelios valandos prieš ataskaitos pateikimą. „Dvejus metus kentėme šią nesąmonę, nes nėra jokio slapto susimokymo su Rusija, – sakė jis. – Žmonės to nepriims.“ R. Muelleriui taip pat buvo pavesta aiškintis, ar D. Trumpas bandė trukdyti vykdyti teisingumą, kliudydamas tyrimui dėl Rusijos. Į tai D. Trumpas taip pat turėjo atsakymą. „Jis (D. Trumpas) trukdė kovodamas su pramanu. Gerai?“ – pareiškė jis televizijai „Fox“.

Mūšis už paskelbimą Dabar bus kaunamasi dėl to, kiek ataskaitos ir kas galės pamatyti. Demokratai iškart paragino paskelbti visą ataskaitos turinį. „Barrui būtina paviešinti visą ataskaitą ir pateikti jos pamatinius dokumentus bei išvadas Kongresui“, – sakoma bendrame Atstovų Rūmų pirmininkės Nancy Pelosi ir Senato mažumos lyderio Chucko Schumero pareiškime. Atstovų Rūmų Teismų komiteto, kuris turi gauti B. Barro santrauką, pirmininkas demokratas Jerry Nadleris sakė: „Skaidrumas ir viešasis interesas reikalauja ne mažiau. Visuomenės tikėjimo teisine valstybe poreikis privalo būti prioritetas.“ Penkių kitų komitetų pirmininkai prisidėjo prie J. Nadlerio ir pareiškime ragino „nedelsiant“ paskelbti ataskaitą ir pamatinius įrodymus, surastus tyrimo metu. Raginimus atkartojo ir demokratų pretendentai į prezidentus, tarp jų senatorė Elizabeth Warren, kuri paragino: „Generalini prokurore Barrai, paskelbkit Muellerio ataskaitą Amerikos visuomenei. Dabar.“

