Šis žingsnis užbaigia beveik dvejus metus trukusį tyrimą, sutelktą į prezidentą Donaldą Trumpą ir jo 2016 metų rinkimų kampaniją. Ataskaitos turinys yra konfidencialus, bet B. Barras laiške Kongresui rašo galbūt sugebėsiantis „šį savaitgalį“ parengti jos „pagrindinių“ išvadų santrauką. R. Muellerio tyrimo drama ir precedento neturintys įtarimai, jog JAV prezidentas veikė išvien su Maskva ir galbūt yra kaltas dėl susimokymo arba netgi valstybės išdavystės, nuolat persekiojo D. Trumpą nuo jo atėjimo į valdžią po netikėtos pergalės prieš demokratų kandidatę Hillary Clinton. Visą šį laiką jis teigė esąs „raganų medžioklės“ auka, bet jo oponentai demokratai, pernai užsitikrinę daugumą Kongreso žemuosiuose rūmuose, sako, kad D. Trumpas iki šiol nėra tinkamai paaiškinęs savo ryšių su Rusija. Susiję straipsniai: Buvęs Trumpo rinkimų štabo vadovas Manafortas turės kalėti dar daugiau nei 3 metus Trumpas užsipuolė JAV specialųjį prokurorą R. Muelleris, Vietnamo karo veteranas ir buvęs Federalinio tyrimų biuro (FTB) direktorius, dvejus metus dirbo beveik visiškai slaptai. Dabar jo misija baigiasi, o B. Barras, paskirtas D. Trumpo, turės spręsti, kokia dalis šios ataskaitos turi būti paviešinta. Visuomenė ir politikai smarkiai spaudžia, kad būtų paviešinta viskas. B. Barras sakė, kad konsultuosis su savo pavaduotoju Rodu Rosensteinu ir R. Muelleriu, kad nustatytų, kurias kitas ataskaitos dalis galima pateikti Kongresui ir visuomenei. „Lieku įsipareigojęs didžiausiam įmanomam skaidrumui ir jus nuolat informuosiu apie savo peržiūros statusą“, – pridūrė generalinis prokuroras. Tačiau Teisingumo departamentas jau patvirtino vieną svarbų faktą: R. Muelleris nerekomenduoja pateikti kokių nors naujų kaltinimų. Atliekant tyrimą specialusis prokuroras iškėlė kaltinimus daugiau kaip 30 asmenų ir juridinių subjektų, įskaitant 25 rusus ir šešis buvusius D. Trumpo padėjėjus. Žinia, kad daugiau kaltinimų iškelti neplanuojama, reiškia, kad politiškai pažeidžiami prezidentui artimi veikėjai, įskaitant jo sūnų Donaldą Trumpą jaunesnįjį ir įtakingą žentą Jaredą Kushnerį tikriausiai savaitgalį galės lengviau atsikvėpti. Pats D. Trumpas nepaskelbė jokių komentarų iš savo golfo kurorto „Mar-a-Lago“ Floridoje, laukdamas šios ataskaitos. Jo atstovė Sarah Sanders sakė, kad Baltieji rūmai dabar „tikisi, kad procesas vyks sava eiga“.

