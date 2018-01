Skirtoji bauda yra rekordinė už tokį pažeidimą. ZTE pripažino savo kaltę dėl to, kad tiekė JAV teritorijoje pagamintų įvairių prekių Iranui 2010-2016 metų, o taip pat 283 kartus tiekė mikroprocesorių, tarnybinių stočių ir maršrutizatorių Šiaurės Korėjai. „ZTE pripažįsta savo klaidas ir prisiima atsakomybę bei patvirtina ketinimą siekti pozityvių pokyčių kompanijoje“, – sakė kompanijos valdybos pirmininkas ir generalinis direktorius Zhao Xianming.

