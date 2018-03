Paslaptingasis Londono diplomatijos akademijos profesorius Josephas Mifsudas, kilęs iš Maltos, anksčiau buvo pastebėtas kartu su britų užsienio reikalų sekretoriumi ir buvusiais JAV Centrinės žvalgybos agentūros (CŽA) tarnautojais, rašo BBC.

Tiesa, tas pats žmogus padėjo D. Trumpui užmegzti ryšius su rusais. „Newsnight“ atliktas tyrimas dėl J. Mifsudo suteikė galimybę iš naujo pažvelgti į šią mįslingą asmenybę ir artimiausią jo bendražygį – Kremliaus patikėtinį Stephaną Rohą, sukčiautoją, įsigijusį britų branduolinėje srityje veiklą vykdančią įmonę, netikėtai pradėjusią uždirbti milijonus.

2007 m. J. Mifsudas išėjo iš darbo Maltos universitete ne itin palankiomis aplinkybėmis ir atsidūrė kitame universitete Slovėnijoje. Vis tik ir ten ilgai dirbti jam neteko dėl kilusių įtarimų, susijusių su finansinių dokumentų klastojimu, kurių vertė siekė 39 tūkst. eurų. Kita J. Mifsudo stotele 2013 m. tapo Londono diplomatijos akademija.

Vienoje konferencijoje jis pristatytas kaip ambasadorius J. Mifsudas, tačiau nors iš tikrųjų jis šešis mėnesius dirbo Maltos užsienio reikalų ministro privačiame biure, vis tik diplomatu jis niekada nėra buvęs. J. Mifsudas tapo diplomatinės aplinkos asmenukių karaliumi, buvo nufotografuotas su šiuo metu JK užsienio reikalų sekretoriaus pareigas einančiu Borisu Johnsonu, tuometiniu užsienio reikalų sekretoriumi Tobiasu Ellwoodu ir Rusijos ambasadoriumi Londone. J. Mifsudas kartu su dviem buvusiais Italijos užsienio reikalų ministrais atsidūrė privačiame universitete Romoje.

Rijade jam teko dirbti mokslinių tyrimų centre, kuriam vadovavo buvęs Saudo Arabijos žvalgybos vadas princas Turki al Faisalas. „Buzzfeed“ rašo apie Ukrainoje gyvenusią J. Mifsudo sužadėtinę. Ši moteris tikina nemačiusi ir nieko negirdėjusi apie profesorių ne vieną mėnesį, tačiau prieš du mėnesius ji vis tik pagimdė nuo jo dukterį.

Anot JAV prezidento D. Trumpo buvusio patarėjo užsienio reikalų klausimais George‘o Papadopoulo, 2016 m. balandžio mėn. artėjant prezidento rinkimams J. Mifsudas jam pasakė, kad rusai turi „purvo“ apie Hillary Clinton tūkstančių elektroninių laiškų pavidalu. Apie šį pokalbį, kurį G. Papadopoulas nerūpestingai perpasakojo australui prie gėrimo taurės prabangiame Londono bare, amerikiečių pareigūnai informuoti po kelių savaičių, kai buvo nutekinti Demokratų partijos elektroniniai laiškai.

1. "Chasing Mifsud" :Joseph Mifsud, a professor who met George Papadopoulos, a former Trump campaign adviser, during the 2016 US presidential campaign has been missing since last October. Mifsud's fiancé, a Ukranian said he cut off communication when his name leaked last October. pic.twitter.com/moGJBLEqh7

