„Taip, jie toliau gamina skiliąsias medžiagas“, – M. Pompeo sakė senatoriams per įdėmiai stebėtą Senato užsienio ryšių komiteto posėdį. Liepos 12 dieną D. Trumpas susitiko Singapūre su Šiaurės Korėjos lyderiu Kim Jong Unu. Po šių derybų Jungtinės Valstijos pareiškė, kad Pchenjanas sutiko visiškai atsakyti savo branduolinių ginklų. Po istorinio viršūnių susitikimo D. Trumpas paskelbė per „Twitter“, kad „Šiaurės Korėjos branduolinės grėsmės nebėra“, bet pastarosiomis dienomis buvo kritikuojamas dėl denuklearizacijos proceso aiškios pažangos stygiaus. M. Pompeo savo ruožtu tvirtino, kad „pažanga vyksta“ ir kad D. Trumpas „palankiai vertina Šiaurės Korėjos denuklearizacijos perspektyvas“. JAV diplomatijos vadovas pridūrė, kad D. Trumpas „sutiktų, jog pagrindinės sistemos, kėlusios grėsmę Amerikai, tebeegzistuoja“. „Manau, jo komentaras reiškė, kad įtampa buvo smarkiai sumažinta“, – aiškino M. Pompeo. Vis dėlto jis perspėjo, kad Vašingtonas neleis deryboms dėl Pchenjano branduolinio nusiginklavimo vykti neribotą laiką. „Užsiimame kantria diplomatija, bet neleisime, kad tai tęstųsi be galo“, – sakė M. Pompeo. Valstybės sekretorius teigė pabrėžęs šią poziciją per „vaisingas“ diskusijas su Kim Jong Uno įtakingu padėjėju Kim Yong Cholu. „Pažanga vyksta. Mums reikia, kad pirmininkas Kim Jong Unas vykdytų įsipareigojimus, prisiimtus Singapūre“, – sakė M. Pompeo. Nauju tikėtinu šio proceso pažangos ženklu tapo iš palydovų padarytos nuotraukos, rodančios, kad Pchenjanas pradėjo ardyti kompleksą, laikomą tarpžemyninių balistinių raketų bandymų aikštele. M. Pompeo pridūrė, kad „kiekviena valstybė“ privalo toliau laikytis Jungtinių Tautų paskelbtų sankcijų Šiaurės Korėjai. Kinija ir Rusija argumentavo, kad Šiaurės Korėjai reikėtų suteikti viltį, jog už pradėtą dialogą su Jungtinėmis Valstijomis ir raketų bandymų sustabdymą sankcijos bus sušvelnintos. Paklaustas, ar Šiaurės Korėja tebeplėtoja savo branduolinę programą, M. Pompeo atsisakė pateikti atsakymą. „Galbūt galėčiau atsakyti į šį klausimą kitokioje aplinkoje?“ – paklausė jis, turėdamas omenyje susitikimą su senatoriais už uždarų durų, per kurį būtų galima aptarinėti įslaptintą informaciją.

