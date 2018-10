JAV siaučiantis uraganas „Michael“ išlieka pavojingu ir be aukų neapsiėjo

Tarnybos patvirtino „vieną su uraganu susijusį žūties atvejį“, sakė Gadseno apygardos komisarų valdybos visuomenės informavimo pareigūnė Olivia Smith. Ji pridūrė, kad šis incidentas įvyko nuvirtus medžiui. Pareigūnė negalėjo atsakyti, kuriuo metu žuvo šis žmogus, taip pat pateikti kokių nors išsamesnių detalių. O. Smith pabrėžė, kad sąlygos tebėra itin pavojingos netgi gelbėjimo tarnybų darbuotojams. „Buvom labai atsargūs, kai ką tik išsiuntėm savo greitojo reagavimo komandą“, – sakė pareigūnė. „Michael“ pasiekė sausumą Floridos šiaurės vakarinėje dalyje trečiadienį 13 val. vietos (20 val. Lietuvos), būdamas 4-osios kategorijos audra. Smarkūs vėjai vartė medžius ir elektros linijas.

