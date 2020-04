JAV buvo pranešusios apie mažiausiai 18 860 aukų, tačiau neilgai trukus Italija paskelbė, kad bendras mirusiųjų nuo koronaviruso skaičius šalyje išaugo iki beveik 19 500.

Jungtinėse Valstijose yra užregistruota daugiausiai užsikrėtimo koronavirusine infekcija COVID-19 atvejų pasaulyje – 503 594.

Pastarosiomis dienomis Italijoje mirčių skaičius mažėja, bet Jungtinėse Valstijose – sparčiai auga.

Baltimorėje įsikūrusio Johnso Hopkinso uiversiteto duomenys pagrįsti skaičiais, kuriuos pateikė vyriausybinės sveikatos institucijos visame pasaulyje. Manoma, kad tikrasis mirusiųjų ir užsikrėtusiųjų skaičius yra daug didesnis dėl nepakankamo testavimo, skirtingų skaičiavimo praktikų ir kai kurių vyriausybių informacijos slėpimo.

Koronavirusas JAV: masinėje kapavietėje kasdien palaidojama po 25 žmones

Johnso Hopkinso universiteto penktadienį paskelbti duomenys rodo, kad Jungtinėse Valstijose koronavirusu yra užsikrėtę daugiau nei 500 tūkst. žmonių.

JAV taip pat tapo pirmąja pasaulio šalimi, kur per vieną dieną užfiksuota daugiau nei 2 tūkst. mirčių nuo koronaviruso. Bendras jų skaičius šalyje viršija 18 tūkst.

Šalies pareigūnai patvirtino, kad mirusieji, kurių palaikų niekas nepasiima, yra laidojami masinėje kapavietėje Harto saloje Niujorke. Šioje vietoje jau daugiau nei 150 metų yra laidojami žmonių palaikai, kurių artimieji neatsiėmė.

Taip pat amžinojo poilsio čia atgula žmonės, kurių tapatybės nepavyko nustatyti, bei gyventojai, kurie šeimos neišgalėjo jų privačiai palaidoti.

„The New York Times“ skelbia, kad per dieną dabar čia palaidojami maždaug 25 žmonės. Iki pandemijos tiek būdavo palaidojama per savaitę.

Niujorko meras: miesto mokyklos liks uždarytos iki rugsėjo

Niujorko mokyklos liks uždarytos iki rugsėjo, šeštadienį pranešė labiausiai nuo koronaviruso pandemijos Jungtinėse Valstijose nukentėjusio miesto meras Billas de Blasio.

„Šiame sprendime nėra nieko lengva“, – sakė meras per spaudos konferenciją.

Tačiau jis pridūrė, kad „tai aiškiai padės mums gelbėti gyvybes... Tai – teisingas sprendimas“.

Mirusiųjų nuo koronaviruso skaičius didžiausiame JAV mieste ir toliau auga. Šiuo metu jis siekia 5 820, rodo Johnso Hopkinso (Džonso Hopkinso) universiteto kaupiami duomenys. Vis dėlto Niujorke sulėtėjo užsikrėtusiųjų hospitalizacijos lygis, teigia pareigūnai.

B. de Blasio sakė, kad sprendimą dėl mokyklų jis priėmė išvakarėse pasitaręs su JAV Nacionalinio alergijos ir užkrečiamųjų ligų instituto vadovu Anthony Fauci (Entoniu Fosiu) – daugelio gerbiamu ekspertu, tapusiu vyriausybės atsako į pandemiją veidu.

Miestas uždarė savo valstybines mokyklas kovo 16 dieną, nes virusas toliau sparčiai plito.

Šeimoms, kurioms trūksta prietaisų vaikų nuotoliniam mokymuisi, skolinami miestui priklausantys kompiuteriai ar nešiojamieji kompiuteriai; jų jau išdalinta 175 000.

Mokyklų uždarymas Niujorke paveikė 1,1 mln. moksleivių.

Paprastai šiame mieste mokslo metai baigiasi birželio pabaigoje, o pareigūnai tikisi, kad įprastas pamokas pavyks atnaujinti rugsėjį, kai prasidės nauji mokslo metai.

Meras gyrė Niujorko mokytojus ir tėvus kaip „didvyrius“ ir teigė, kad miestas prireikus jiems padės.

Niujorko gubernatorius Andrew Cuomo (Endrius Kuomas) anksčiau jau buvo pratęsęs mokyklų uždarymą visoje valstijoje iki balandžio 29 dienos. Valstijoje užregistruota daugiau nei 170 000 koronaviruso atvejų ir daugiau nei 7 800 mirčių.

B. de Blasio taip pat teigė, kad trečdalis benamių prieglaudose gyvenančių vienišų suaugusiųjų – 6 000 asmenų – bus perkelti į viešbučius, „kad žmonės, kuriuos reikia izoliuoti, būtų izoliuoti“.