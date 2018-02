Kongreso aukštieji rūmai nesugebėjo įveikti kliūčių, trukdžiusių priimti vyriausybės finansavimo įstatymą ir biudžeto planą, vienam konservatyvių pažiūrų senatoriui pasipriešinus pasiūlymui surengti paspartintą balsavimą. Senato vadovybė pasirinko paskelbti pertrauką ir iš naujo pradėti posėdį penktadienį viena minutė po vidurnakčio (7 val. 1 min. Lietuvos laiku). Vis dėlto federalinių institucijų uždarymas gali trukti neilgai, nes Senatas planuoja 1 val. (8 val.) balsuoti dėl minėto teisės akto. Jeigu jis bus priimtas, nutarimas dėl finansavimo bus pasiųstas Atstovų Rūmams ir gali jau penktadienį būti pateiktas pasirašyti prezidentui Donaldui Trumpui.

