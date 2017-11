Politikui jau gresia etikos komisijos tyrimas dėl pirmųjų kaltinimų. Pasak Lidsay Menz, incidentas įvyko 2010 metais Minesotoje, kai ji fotografavosu su senatoriumi vienoje mugėje. A. Frankenas „prisitraukė mane labai arti, nepadoriai arti, ir uždėjo visą plaštaką man ant užpakalio, o tuo metu mano vyras fotografavo“. A. Frankenas televizijai sakė neprisimenantis šios akimirkos, tačiau patikino, kad jaučiasi blogai dėl to, „kad poniai Menz po mūsų pabendravimo liko įspūdis, kad su ja buvo elgiamasi nepagarbiai“. Buvęs modelis ir sporto komentatorė Leeann Tweeden apkaltino buvusį komiką, kad 2006 metais šis be jos sutikimo ją lietė ir bučiavo miegančią. Kairiųjų politinės stovyklos „širduku“ virtusio A. Frankeno stulbinančiai sėkmei iškilo grėsmė dėl šių kaltinimų ir gresiančio Senato etikos komisijos tyrimo. Politikui gresia bauda, posto komitete praradimas arba visiškas pašalinimas iš jo.

