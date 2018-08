„Dabartinis sankcijų režimas negali atgrasyti Rusijos nuo kišimosi į artėjančius 2018 metų kadencijos vidurio rinkimus. Mūsų tikslas – pakeisti dabartinę situaciją ir įvesti triuškinamas sankcijas prieš (prezidento Vladimiro) Putino Rusiją, kol jis nesiliaus ir neatsisakys kišimosi į JAV rinkimų procesą, kibernetinių atakų prieš JAV infrastruktūrą, išves Rusijos (karius) iš Ukrainos, nutrauks bandymus kurti chaosą Sirijoje“, – pareiškė vienas iš įstatymo projekto autorių senatorius Lindsey Grahamas. Jis pabrėžė, kad kalbama apie „pačių skausmingiausių“ ribojamųjų priemonių įvedimą. Minėtą įstatymo projektą rengė senatoriai L. Grahamas, Robertas Menendezas, Cory Gardneris, Benas Cardinas, Johnas McCainas ir Jeanne Shaheen. Projekte numatomos naujos sankcijos rusų pareigūnams, oligarchams ir kitiems asmenims, tariamai „tiesiogiai ir netiesiogiai prisidedantiems prie neteisėtos korupcinės veiklos“. Dokumente taip pat siūloma uždrausti bankų operacijas, susijusias su Rusijos valstybine skola bei minimos sankcijos prieš investicijas į Maskvos remiamas energetikos iniciatyvas ir draudimas JAV piliečiams dalyvauti Rusijos naftos projektuose. Įstatymų leidėjai siūlo skelbti „sektorines sankcijas“ bet kuriam Rusijos piliečiui, galinčiam kelti kibernetinę grėsmę Jungtinėms Valstijoms. Senatoriai taip pat įsitikinę, jog būtina daryti spaudimą rusų valdžiai, kad ji „liautųsi kenkti tarptautinėms pastangoms tiriant chemines atakas“. Be to, Kongreso nariai paragino „bausti Rusijos vyriausybę už cheminio ginklo gamybą ir panaudojimą“. Be, to projekte siūloma pavesti valstybės sekretoriui išnagrinėti, ar Rusija yra atitinka terorizmą remiančios valstybės kriterijus. Siūloma suformuoti kovos su hibridinėmis grėsmėmis centrą, kurio tikslas būtų atremti potencialius pavojus, kylančius iš Maskvos, taip pat įsteigti specialųjį atoveiksmio Kremliaus įtakai fondą. Įstatymo projekte sakoma, kad JAV turi suteikti paramą NATO valstybėms energetikos srityje, mažinti kai kurių Aljanso narių priklausomybę nuo rusiškos ginkluotės ir priimti nuostatas, pagal kurias JAV galėtų išstoti iš NATO tik du trečdalių senatorių pritarimu. Įstatymų leidėjai taip pat laiko prioritetu saugumo didinimą kibernetinėje erdvėje ir pastangų didinimą kovojant su kibernetiniais nusikaltimais.

