Komitetas planuoja penktadienį 9 val. 30 min. vietos (16 val. 30 min. Lietuvos) laiku balsuoti dėl kontroversiško kandidato į AT teisėjų postą. Be kita ko, senatoriai balsuos dėl federalinių teisėjų paskyrimo ir kelių įstatymų projektų. Jei B. Kavanaugh pelnys Teismų komiteto palaikymą, jo kandidatūrą dar turės patvirtinti visas Senatas. Vis dėlto kaltinimai nederamu lytiniu elgesiu, susiję su konservatyvaus teisėjo metais vidurinėje ir koledže, grasina sužlugdyti jo paskyrimą, kuris atrodė beveik neabejotinas. Teisėjai į Aukščiausiąjį Teismą skiriami visam gyvenimui. Dabar B. Kavanaugh laukia mūšis Senate su pirmąja savo kaltintoja, universiteto profesore Christine Blasey Ford, kuri ketvirtadienį turi liudyti prieš jį.

