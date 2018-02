Jeigu šį susitarimą patvirtins Kongresas, vyriausybė neliks be finansavimo. Šis susitarimas, kurio siekta ne vieną mėnesį, yra laikomas dideliu pasiekimu valdantiesiems respublikonams bei opoziciniams demokratams itin susiskaldžiusiame Vašingtone. Susitarimas pasiektas prieš pat laikino federalinės vyriausybės veiklos finansavimo termino pabaigos. Tokios laikinos priemonėms buvo imtasi jau penktą kartą nuo pernai spalio. „Su džiaugsmu pranešu, kad mes pasiekėme susitarimą dvejus metus didinti išlaidas gynybai ir skubiems nacionaliniams prioritetams gerokai aukščiau dabartinio lygio“, – paskelbė Senato mažumos lyderis Chuckas Schumeris. Susiję straipsniai: JAV Zajono nacionaliniame parke žuvo nuo skardžio nukritusi paauglė JAV jau ruošia „dovanėlę“ Rusijai Pasak Senato daugumos lyderio Mitcho McConnello, šis susitarimas, kurį dar turi patvirtinti Senatas, Atstovų Rūmai ir pasirašyti prezidentas Donaldas Trumpas, „yra išplėstinių derybų tarp Kongreso lyderių ir Baltųjų rūmų produktas“. Susitarimu pašalinami federalinių išlaidų apribojimai, įvesti 2011 metų įstatymu. Dėl tol maždaug 300 mlrd. JAV dolerių didės karinės ir nekarinės išlaidos. „Šis kompromisas, kurį mes pasiekėme, užtikrins, kad pirmą kartą per daug metų mūsų karinės pajėgos turės daugiau išteklių, kurių joms reikia užtikrinti, kad Amerika yra saugi“, – sakė M. McConnellas. Susitarime taip pat numatytas finansavimas vidaus politikos prioritetams, kurių reikalavo demokratai, įskaitant pagalbą po stichinių nelaimių, sveikatos centrus ir kovą su augančia priklausomybės nuo opioidų epidemija. „Šiame biudžeto susitarime nėra visko, ko norėjo demokratai. Jame taip pat nėra visko, ko norėjo respublikonai. Tačiau tai yra puikus susitarimas dėl to, ko nori Amerikos žmonės“, – kolegoms sakė Ch. Schumeris. Taip pat sutarta padidinti valstybės skolos maksimalią ribą iki 2019 metų kovo. Toks susitarimas iš esmės leidžia pereiti prie kitų daug nesutarimų keliančių klausimų, kaip imigracija ir infrastruktūra. Imigracijos klausimo susitarimas neapima. Vietoj to, M. McConnellas leis jau ateinančią savaitę rengti atvirus debatus Senate dėl galimų imigracijos problemų sprendimo. Demokratai jau ilgą laiką laikosi strategijos sieti federalinės valdžios finansavimo debatus su sprendimo priemonėmis, susijusiomis su tūkstančiais vadinamųjų „svajotojų“ imigrantų, kurie buvo atgabenti į šalį nelegaliai, kai dar buvo vaikai. „Svajotojai“ buvo apsaugoti nuo deportacijos pagal specialią buvusio JAV prezidento Baracko Obamos (Barako Obamos) administracijos programą. Tačiau D. Trumpas šią programą nutraukė praėjusių metų rugsėjį ir nustatė terminą išspręsti šį klausimą iki kovo 5 d. Demokratai kritikuoja Baltųjų rūmų planą, kuriuo 1,8 mln. imigrantų būtų pastatyti į kelią link pilietybės, o taip pat būtų stiprinamą pasienio pasauga ir smarkiai ribojama legali imigracija. Kelios dvipartinės pastangos išspręsti nesutarimus šiuo klausimu pateko į aklavietę.

