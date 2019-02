Komiteto, sudaryto iš 12 respublikonų ir 10 demokratų, narių balsai pasiskirstė pagal partinę liniją. Dabar W. Barro kandidatūrą svarstys – ir veikiausiai patvirtins – visas Senatas. W. Barras, jau dirbęs šiame poste 1991–1993 metais, pakeis generalinį prokurorą Jeffą Sessionsą (Džefą Sešonzą), praeitais metais atleistą D. Trumpo. Daugelis demokratų pasisako prieš W. Barro paskyrimą. Jie aiškino norintys tvirtesnių generalinio prokuroro įsipareigojimų, kad specialiojo prokuroro Roberto Muellerio galutinė ataskaita dėl numanomo Rusijos kišimosi į 2016 metų JAV prezidento rinkimus būtų viešai paskelbta. Pats W. Barras sako paskelbsiantis šį dokumentą tokia apimtimi, kokią leidžia įstatymai, bet demokratai išlieka skeptiškai nusiteikę. Jo oponentai taip pat atkreipė dėmesį į W. Barro pareiškimą Teisingumo departamentui, paskelbtą prieš jo kandidatūros iškėlimą. Šiame dokumente jis kritikavo R. Muellerio tyrimą, nes specialusis prokuroras, kaip manoma, aiškinasi, ar D. Trumpas trukdė vykdyti teisingumą.

