Kalbėdamas Senate M. McConnellas nurodė, kad „išsamus tyrimas“ truko dvejus metus, o dabar yra baigtas. „Šitas reikalas pagaliau užbaigtas“, – pabrėžė jis.

Jis kalbėjo nesibaigiant Kongreso respublikonų ir demokratų nesutarimams po redaguotos R. Muellerio ataskaitos versijos paskelbimo.

Senato daugumos lyderis pažymėjo, kad prezidento Donaldo Trumpo administracija labai rimtai vertina Rusijos kišimosi į JAV vidaus reikalus grėsmę. Pasak jo, Rusijos bandymai įsikišti į rinkimus buvo „tik dalis Rusijos strategijos, kuria siekiama susilpninti JAV“.

„Administracija rimtai vertina šią grėsmę. Ir mes turime naują nacionalinę strategiją saugumo srityje, kur atsižvelgiama į šią grėsmę“, – pridūrė M. McConnellas.

Kovo mėnesį R. Muellerio komanda baigė rengti ataskaitą dėl Rusijos kišimosi į JAV 2016 metų prezidento rinkimus ir perdavė ją generaliniam prokurorui Williamui Barrui. Jis savo ruožtu laiške Kongresui pranešė, kad tyrėjai neaptiko Rusijos ir D. Trumpo rinkimų štabo slapto susimokymo požymių.

Specialusis prokuroras taip pat nepateikė kaltinimų D. Trumpui dėl trukdymo teisingumui, palikdamas šį klausimą generalinio prokuroro nuožiūrai. W. Barras padarė išvadą, kad nėra pakankamo pagrindo pareikšti kaltinimus prezidentui.

Vėliau JAV teisingumo departamentas paskelbė redaguotą R. Muellerio ataskaitos versiją.

Vis dėlto demokratai liko nepatenkinti W. Barro liudijimu Kongrese, kai buvo kalbama ir apie R. Muellerio ataskaitą. Be to, demokratai norėtų apklausti R. Muellerį dėl to, ar D. Trumpas kliudė jo tyrimui.