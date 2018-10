Jeigu Senato balsavimas bus palankus B. Kavanaugh, jis žymės svarbią politinę pergalę šį kandidatą pasiūliusiam prezidentui Donaldui Trumpui (Donaldui Trampui), o padėtis aukščiausioje šalies teismo institucijoje aiškiai pakryps dešinėn. Kelis mėnesius trukusi kova Vašingtone dėl B. Kavanaugh paskyrimo atskleidė partinę aklavietę Kapitolijuje ir Amerikos politinį susiskaldymą, likus vos mėnesiui iki kadencijos vidurio rinkimų. Senato balsavimas, turintis prasidėti po 15 val. 30 min. vietos (22 val. 30 min. Lietuvos) laiku, užbaigs audringą teisėjo skyrimo procesą, aptemdytą vienos moters liudijimo, kad B. Kavanaugh mėgino ją išprievartauti, kai jiedu buvo paaugliai, nors kandidatas šiuos kaltinimus griežtai atmetė. Susiję straipsniai: JAV Senatas pritarė, kad įvyktų galutinis balsavimas dėl Kavanaugh kandidatūros Vašingtone surengtas protestas prieš Kavanaugh Jeigu B. Kavanaugh kandidatūra bus patvirtinta, Aukščiausiajame Teisme dirbs du D. Trumpo pasiūlyti kandidatai. Tai nemenkas laimėjimas respublikonui lyderiui, dar neįpusėjusiam savo pirmosios kadencijos. Šio teisininko iškėlimas į Aukščiausiąjį Teismą taip pat žymi demoralizuojantį pralaimėjimą demokratams, kurie stengėsi bet kokia kaina užblokuoti 53 metų B. Kavanaugh paskyrimą. B. Kavanaugh paskyrimas atrodo beveik neabejotinas, nes penktadienį jam palaikymą išreiškė iki šiol svyravusi respublikonų senatorė Susan Collins (Siuzan Kolins) ir konservatyvių pažiūrų demokratas Joe Manchinas (Džo Mančinas). Jeigu jie nepakeis nuomonės, 100 vietų Senate B. Kavanaugh turėtų gauti 51 balso daugumą. „Tai didi diena Amerikai“, – penktadienį vakare televizijai „Fox News“ sakė Senato daugumos lyderis Mitchas McConnellas (Mičas Makonelas). Jis pasveikino kolegas senatorius „atsisakiusius pakelti rankas dėl viso šio smarkaus spaudimo“. „Nekaltumo prezumpcija“ D. Trumpo sprendimas pasiūlyti B. Kavanaugh vietoje atsistatydinančio Aukščiausiojo Teismo teisėjo Anthony Kennedy (Entonio Kenedežio) buvo prieštaringai vertinamas nuo pat pradžių, bet anksčiau didžiausią nerimą kėlė šio vedusio dviejų vaikų tėvo griežtai konservatyvios pažiūros. Tačiau praeitą savaitę buvo iškilę rimtų abejonių, ar šis teisėjas bus paskirtas, kai psichologijos profesorė Christine Blasey Ford (Kristin Blazi Ford) liudijo Senato teismų komitetui, jog 9-o dešimtmečio pradžioje B. Kavanaugh ją mėgino išžaginti per vieną vakarėlį Vašingtono priemiestyje. Per audringą posėdį senatoriai nurodė Federaliniam tyrimų biurui (FTB) papildomai pasiaiškinti B. Kavanaugh praeitį ir savaitei atidėjo galutinį balsavimą. FTB pateikus tyrimo išvadas, daugelis sakė esą jomis patenkinti, bet Ch. Blasey Ford advokatai tvirtino, kad jos neišsamios. „FTB tyrimas, į kurį nebuvo įtrauktos dr. Ford ir teisėjo Kavanaugh apklausos, nėra reikšmingas tyrimas jokia šio žodžio prasme“, – sakoma jų pranešime, cituotame JAV žiniasklaidos. Nuosaikių pažiūrų Meino respublikonė senatorė S. Collins sakė, kad B. Kavanaugh turėtų būti taikoma „nekaltumo prezumpcija“, nes jam pažerti kaltinimai nebuvo pagrįsti įtikinamais įrodymais. Senatorė pripažino, kad Ch. Blasey Ford liudijimas buvo „nuoširdus, skausmingas ir įtikinamas“, bet pridūrė: „Jeigu atsisakytume nekaltumo prezumpcijos ir nešališkumo, ilgainiui mums išeitų į bloga.“ Tuojau po šios kalbos J. Manchinas irgi paskelbė palaikysiantis B. Kavanaugh – anot jo, „kvalifikuotą juristą“, „neleisiantį partietiškam pobūdžiui, kurį įgijo šis procesas, lydėti jo pradėjus dirbti teisme“. J. Manchinas patiria nepaprastą politinį spaudimą: jis siekia būti perrinktas Vakarų Virdžinijos valstijoje, kurioje D. Trumpas triuškinamai laimėjo 2016 metais. Kelias į galutinį balsavimą buvo atvertas penktadienį, kai Senatas 51 balsu prieš 49 nutarė baigti diskusijas dėl kandidatūros. Šis žingsnis nudžiugino D. Trumpą – prezidentas pareiškė, kad „labai didžiuojasi“. „Liftų rėksniai“ Nors per audringą B. Kavanaugh kandidatūros tvirtinimo procesą iškilo klausimų dėl jo atvirumo, partietiškos retorikos ir elgesio jaunystėje, jo paskyrimas įtvirtintų konservatorių daugumą devynis narius turinčioje Aukščiausiojo Teismo teisėjų kolegijoje. Ši padėtis gali išsilaikyti dešimtmečius, nes Aukščiausiojo Teismo teisėjai gali dirbti visą gyvenimą – arba kol patys atsistatydina. Dėl šio kandidato Vašingtone ir kituose JAV miestuose buvo rengiami triukšmingi protestai. Penktadienį per demonstracijas buvo sulaikyta daugiau kaip 100 žmonių. D. Trumpas savo ruožtu pareiškė, kad protestuotojų prieš B. Kavanaugh, kurių daugumą sudaro moterys, demonstracijas finansavo miljardierius filantropas George'as Sorosas (Džordžas Sorosas), dažnai tampantis konservatorių kritikos taikiniu. Labai grubūs liftų rėksniai yra apmokami profesionalai, kurie tik siekia parodyti senatorius iš blogosios pusės. Nepasiduokite tam!“ – parašė D. Trumpas savo paskyroje socialiniame tinkle „Twitter“.

