Prezidento Donaldo Trumpo pasiūlytą kandidatą, senatoriai patvirtino 50 balsų prieš 48. Ši politinė pergalė svarbi D. Trumpui, nes padėtis aukščiausioje šalies teismo institucijoje aiškiai pakryps dešinėn. Dabar Aukščiausiajame Teisme dirbs du D. Trumpo pasiūlyti kandidatai. B. Kavanaugh sulaukė kaltinimų dėl seksualinio smurto. Palo Alto universiteto profesorė Christine Blasey Ford papasakojo apie teisėjo ir jo draugų mėginimą ją išprievartauti devintajame dešimtmetyje. Tiesa, po šio prisipažino dar dvi moterys teigė, jog patyrė B. Kavanaugh seksualinį smurtą. Šeštadienį prie JAV kapitolijaus susirinko šimtai žmonių, kurie protestavo prie B. Kavanaugh paslyrimą.

2 Pasidalino

Pasidalino











It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.